Постоянен арест за рецидивист, влязъл в чужда кола и намушкал с нож мъж

Рецидивист остава в ареста с мярка за неотклонение "задържане под стража", която му определи Районният съд в Кюстендил. 59-годишният В. К. е обвинен за противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство и за причиняване на средна телесна повреда, изразяваща се в прободни рани в областта на гърдите. Съдът, под председателството на съдия Михаела Атанасова уважи исканeто направено от Районна прокуратура Кюстендил за вземане на най – тежката мярка за неотклонение.

В. К. е привлечен като обвиняем за това, че 16 август в гр.Кюстендил, противозаконно е проникнал в чужд лек автомобил "Рено", паркиран на ул. „Цар Освободител" пред магазин от голяма търговска верига. Собственикът и съпругата му не позволили на непознатия да напусне автомобила и го задържали докато пристигне на място автопатрулен екип.

В. К. е привлечен като обвиняем и за това, че на 17.08.2025 г. около 21 ч. в гр. Кюстендил, чрез нанасяне на удари с нож в областта на гърдите, е причинил средна телесна повреда на Б. Д. от гр. Кюстендил, изразяваща се в две прободни рани в областта на гърдите, които са причинили разстройство на здравето, временно опасно за живота.

Показанията на свидетелите и по двете производства, касаещи двете престъпления, за които обвиняемият е привлечен към наказателна отговорност, са логични и вътрешно непротиворечиви, същите се допълват, а съотнесени и към останалия доказателствен материал, създават обосновано предположение за съпричастността на обвиняемия към извършване на инкриминираните деяния. Налице е реална опасност от укриване, предвид извънпроцесуалното поведение на обвиняемия по извършения на 16 август опит да напусне местопроизшествието, оказвайки съпротива на задържалите го и пострадали от деянието. За второто обвинение е установен впоследствие след провеждане на оперативно - издирвателни мероприятия. Макар и да е наличен адрес на обвиняемия, няма данни той да е ангажиран по трудово правоотношение. Налице е и реална опасност от извършване на престъпление. Тя се извлича от съдебното му минало. Той е многократно осъждан. Едното от инкриминираните деяния е тежко по смисъла на закона, а и това, че двете престъпления са извършени в условията на разнородна реална съвкупност, показва засягане на различни по вид обществени отношения и на собствено основание повишава степента на обществена опасност на деянията и на дееца, се казва в мотивите на съдия Михаела Атанасова.

Определението на Районен съд Кюстендил, с което по отношение на В. К. е взета мярка за неотклонение „Задържане под стража", подлежи на обжалване с частна жалба и частен протест, пред Окръжен съд Кюстендил.