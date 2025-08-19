Мъжът, убил жена си в "Столипиново", дал на 11-годишния им син да му пази пистолета

Престъплението е станало пред очите на детето

37-годишната жена, простреляна смъртоностно от 44-годишния си мъж в пловдивския квартал "Столипиново", е била убита пред очите на 11-годишния им син. Това става ясно от съобщение на Окръжната прокуратура в Пловдив.

Той е привлечен като обвиняем за три престъпления - извършено убийство в условията на домашно насилие, държане на незаконно оръжие "Макаров" и боеприпаси и предоставянето им на дете.

На 17 август 44-годишният отишъл пред жилищен блок в квартал „Столипиново", където живеели родителите на съпругата му. Тя се била преместила при тях, след като двамата се разделили. На мястото се намирал и 11-годишният им син. Малко преди това обвиняемият дал на детето незаконния си пистолет „Макаров" с 8 боеприпаси за него. Момчето поставило оръжието в дрехите си. Бащата изчакал съпругата си да се върне от работа, а при пристигането й между тях възникнал конфликт заради това, че тя била напуснала семейния им дом. Жената отказвала да се върне при съпруга си. Мъжът се ядосал, взел пистолета от дрехите на сина си и прострелял два пъти жена си, която починала от кръвозагуба. След това се самопрострелял в областта на корема. Той е откаран в болница, където е настанен за лечение, опериран е и е без опасност за живота. Там се намира под охрана.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на Окръжната прокуратура в Пловдив. Предстои да бъде внесено искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо него.