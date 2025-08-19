Трети пореден голям проект на Община Русе получи финансиране за над 24 млн. лв.

Община Русе получи одобрение за финансиране на третото си поредно проектно предложение - „Градска среда, култура и икономическо развитие" по Програма „Развитие на регионите" 2021-2027. То е подадено в рамките на процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16FFPR003-1.001 „Подкрепа за интегрирано градско развитие в 10-те градски общини – основни центрове на растеж". Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Проектът ще се реализира в партньорство между Община Русе и Регионална библиотека „Любен Каравелов", и обхваща интервенции в няколко направления - енергийна ефективност на обществени сгради, зелена градска инфраструктура, култура, спорт и туризъм. Сред ключовите дейности са изграждането на нов корпус към съществуващата сграда на Доходното здание, основен ремонт, реставрация и консервация на Регионалната библиотека „Любен Каравелов", въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Обреден дом – Русе, както и изграждане на обект за провеждане на публични събития на открито.

Общата стойност на проекта възлиза на 24 359 089,62 лв., от които 24 242 116,13 лв. са безвъзмездна финансова помощ и 116 973,49 лв. – собствено финансиране. Срокът за изпълнение на дейностите е 36 месеца.

Реализацията на проекта ще подобри достъпа до културни услуги, ще удължи живота на емблематични за града сгради, ще повиши енергийната им ефективност и ще разкрие нови възможности за културен и туристически живот, в синхрон с концепцията на Новия европейски Баухаус (NEB) – водеща инициатива на ЕК, подкрепяща устойчиви, естетически обогатяващи и социално приобщаващи проекти.

Проектното предложение „Градска среда, култура и икономическо развитие" е в пълно съответствие с Плана за интегрирано развитие на Община Русе (ПИРО) за периода 2021–2027 г.