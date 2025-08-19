За измами със съобщения от името на "Български пощи" сигнализират в Добрич

За измами със СМС съобщения и имейли от името на „Български пощи" сигнализират добричлии.

„Услугите на „Български пощи" са предплатени. За някои от пратките получателите получават известия да посетят съответния пощенски клон", каза инж. Светослав Гочев, ръководител на Областната пощенска станция -Добрич.

„Съобщенията, които са измама, идват от номер, който не е български, не започва с +359, получените са с +63. Съдържанието е: „Посетихме ви два пъти на адрес. Заповядайте в пощенския клон или отворете линк към препратка", обяснява Гочев.

„Служителите на „Български пощи" не посещават два пъти на адрес.Втори път се оставя съобщение. Нашите формуляри, освен това, са стандартни. В тях е посочен пощенският клон, в който е пратката. Имаме и известяване с SMS, но номерът започва с +359, в съобщението указваме в кой пощенски клон е пратката", добавя той.

В съобщенията-измами клиентът се уведомява, че има пратка, като се посочва и връзка. Изисква се да се коригира адрес.В някои от случаите, като подател на SMS-те и имейлите, се копира името на „Български пощи" и се изпраща следният електронен адрес - newwbgpost.vip/bgg.