Жена е в болница след катастрофа на пътя Бургас - Варна

Жена е в болница след пътен инцидент на пътя Бургас - Варна, станал на 18 август около 11:30 часа. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.

Товарен автомобил със софийска регистрация, управляван от 24-годишен бургазлия, поради движение с несъобразена с пътните условия, характера и интензивността на трафика скорост, застига и блъска в задна част движещия се пред него лек автомобил със софийска регистрация, управляван от 60-годишен мъж, който вследствие на удара отскача и блъска отзад движещия се пред него друг лек автомобил с бургаска регистрация, управляван от 49-годишен бургазлия, разясниха от полицията.

При инцидента е пострадала 54-годишна жена, която с мозъчно сътресение, контузия на раменния пояс и мишницата, без опасност за живота, е настанена за лечение в бургаска болница.

При друг инцидент вчера 55-годишен водач на лек автомобил е загубил контрол при мокра настилка и се блъснал в дърво на пътя между селата Припек и Мрежичко в община Руен. Леко пострадало е четиригодишно дете, което е освободено за домашно лечение, казаха за БТА от полицията.