Оставиха в ареста тримата от парасейлинга в Несебър

Окръжна прокуратура в Бургас удължи до 72 часа ареста на тримата задържани в понеделник покрай трагичния инцидент с 8-годишнито дете от Разлог, което падна от парасейлинг и се уби на южния плаж в Несебър. Капитанът на лодката Христо Раев (43 г.), морякът Камен Тенев (45 г.) и управителят на водната база Петко Стефанов (52 г.) - и тримата от Бургас, остават до четвъртък след което държавното обвинение ще поиска за тях постоянен арест.

Окръжната прокуратура в Бургас ръководи разследването на трагичния инцидент. То е възложено на екип от следователи от Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура-Бургас. То се провежда за престъпление по чл.123 ал. 1 от НК.

Към настоящия момент са извършени огледи на местопроизшествие, на парашута и на моторницата. Провеждат се разпити на свидетели. Извършена е и аутопсия на момчето. Иззета е цялостната документация, имаща отношение към случая, информират от Апелативната прокуратура в Бургас.

Предстои назначаване на съдебно-медицинска експертиза, както и експертиза, която да установи дали процесният атракцион отговаря на нормативните изисквания за ползването му.