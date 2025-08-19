Национален борд по водите ще решава проблемите с безводието (Обзор)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пеевски поиска в него да влязат всички институции и ведомства, свързани с управлението на водните ресурси

Създаване на национален борд по водите, в който да влизат представители на всички институции и ведомства, свързани с управлението на водните ресурси. Това поиска лидерът на “ДПС-Ново начало” Делян Пеевски в своя позиция, изпратена до медиите във вторник.

Причината е ескалиращият проблем с недостига на питейна вода. Той уточнява, че

се изискват незабавни и решителни действия

от страна на държавата, “защото, ако днес засегнати от водната криза са най-малко половин милион българи, потърпевши от неразрешаването на проблема с водите, ако продължи протакането, отлагането и прехвърлянето на проблема от едни на други като горещ картоф, утре застрашени ще бъдат всички”.

Затова Пеевски призова председателя на Народното събрание Наталия Киселова да свика незабавно заседание на парламентарната комисия по околната среда и водите. То ще се състои в четвъртък, личи от сайта на парламента.

“Равносметката сочи, че днес най-ценният ресурс - водите,

се управляват от четири министерства,

няколко второстепенни разпоредителя, общини и търговски дружества, които си прехвърлят топката и това е една от причините резултатът да бъде това, че в България критична маса хора нямат безпрепятствено достъп до питейна вода”, пише в позицията.

Лидерът на “ДПС-Ново начало” е убеден, че спешните действия, които трябва да се предприемат, са сондажи, проби за годност, нови водоизточници, почистване на старите и изграждане на довеждащи водопроводи до населените места. Както и подмяна, ремонт и изграждане на цялата ВиК мрежа и системите за напояване на земеделските земи и индустриални нужди.

А тъй като нямало централизирана, работеща система за управление на водите, било необходимо да се създаде национален борд. Чрез такава структура

може да се гарантира и финансовото обезпечаване

на всички проекти чрез републикански бюджет, европейско финансиране и привличане на капитал от Българската банка за развитие.

Както “24 часа” писа преди дни, 243 181 души в разгара на лятото останаха без редовен достъп до питейна вода. А само за един месец - от юли досега, хората на режим се увеличиха с нови 87 029. В същото време обилни дъждове не се очакват и още водоеми ще пресъхнат, вследствие на което броят ще се увеличава.