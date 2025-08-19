Делото за прегазена на заден ход в Асеновград пешеходка се бави заради брат й

Близкият роднина ще получи разяснения за правата си като пострадал

Делото за смъртта на 74-годишната Найме Расимова, блъсната от кола на 4 март м. г. в Асеновград, отново не тръгна, защото брат й Мюмюн Мюмюн не е наясно с правата си на пострадал. В края на юни стана ясно, че починалата има близки роднини, които трябва да бъдат издирени. Мюмюн е един от тях, по данни на синовете на Найме нямал желание да участва в процеса, но в разговор със съпругата му беше изяснено, че той всъщност не разполага с достатъчно информация и трябва да получи разяснения. Така беше насрочена нова дата за разпоредителното заседание - 26 септември т. г.

Подсъдим е 22-годишният сега Ахмед Бекир, който малко след 17 часа на фаталната дата отишъл до сервиза на синовете на Найме - Сурай и Нурай Расимови. Взел нужния му инструмент, качил се на мерцедеса си и потеглил на заден ход, без да се огледа. В същия момент жената излизала от сервиза. Водачът я ударил в гръб, тя паднала, един от синовете й се обадил на телефон 112 и Найме била откарана в УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив. Няколко часа по-късно обаче починала от тежките си травми.

Ахмед Бекир е обвинен в престъпление по непредпазливост.