Прокопи Културиста привикал другите от Наглите, Йожи се прибрал от морето за срещата

Криминалистите търсят записи от камери на магазини, заведения, заложни къщи, за да видят накъде са потеглили

Прокопи Прокопиев - Културиста организирал срещата с другите двама от Наглите, след която следите на тримата се губят, научи “24 часа”. Тя била на 10 август, неделя.

За да се срещне с някогашните си колеги по отвличания и съпроцесници, Ивайло Ефтимов - Йожи се прибрал от морето, а след това трябвало отново да се върне там.

Той и Релето оставили колите си на различни места в София. В тях зарязали и телефоните си. Същото направил и Културиста, но се прехвърлил на друга кола. След това Прокопи взел другите двама, става ясно от записи на камери, до които са стигнали криминалистите от СДВР.

Полицаите гледат записи и от други камери, за да установят къде са отишли тримата, след като Прокопи ги е взел. Проблемът е, че след като са засечени на различни светофари по големи булеварди, не се появяват на следващите кръстовища. Затова криминалистите търсят записи от камери на магазини, ателиета и заложни къщи по преките на булевардите. Засега резултат няма.

Данчо Релето (вляво) и Прокопи Културиста по време на делото "Наглите" демонстрират добро настроение.

Криминалистите работят и по версия, че изчезнал кокаин може да е причината тримата да потънат вдън земя. През март тази година от МВР задържаха оправданите по делото “Наглите” - братята Митко и Радослав Лебешковски. Те бяха обвинени за отвличането на двама гардове, които трябвало да пазят 160 кг кокаин в пловдивски склад, но дрогата изчезнала. Пазачите Божидар Марков и Ивайло Петров изчезнаха през януари т.г. Лебешковски бяха задържани през март, а преди 2 седмици се предаде и трети мъж, за когото се твърди, че бил техен съучастник - Димитър Вълканов. Той и братята Лебешковски обаче бяха освободени от ареста с парични гаранции и подписка заради неубедителни доказателства, че имат общо с отвличането на пазачите на кокаина.

Дали обаче тримата от Наглите, от които няма никаква следа вече десетина дни, имат нещо общо с липсващата дрога, се проверява. До момента няма данни те да са замесени в тази схема.