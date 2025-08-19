Дъщерята на убитата полицейска съпруга позна бившия си на видео. “Ще има трупове”, плашил той след раздялата (Обзор)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Младежът беше задържан в София и откаран в Пловдив, където го обвиниха за смъртта на жената

Семейството на Здравко Грозев не приело заканите му сериозно

Запис от охранителна камера издаде заподозрения за убийството на 45-годишната Димитрина Грозева в първомайския квартал “Дебър”.

Дъщеря ѝ Йоана видяла кадрите и веднага разпознала бившия си приятел да бяга към близката река Мечка, въпреки че бил маскиран. Така 22-годишното момиче успяло да насочи разследващите към “Студентски град” в София, където е задържан.

В нощта на 17 срещу 18 август съпругата на полицая в Първомай Здравко Грозев излязла на двора на къщата си на ул. “Богомил”, след като чула кучешки лай. Маскираният мъж се нахвърлил с нож срещу нея и го забол във врата ѝ. Съсед на семейството се

събудил от силен писък,

но не предполагал, че у комшиите се е случило най-лошото.

Часове по-късно 18-годишният син на жертвата Атанас се прибрал и открил майка си да лежи безжизнена в локва кръв. През това време баща му бил дежурен в полицейското управление, а сестра му не била в града, тъй като е студентка.

Първоначалната версия на разследващите беше, че травмите, довели до смъртта на Димитрина Грозева, са причинени по време на опит за грабеж. Едва когато полицаи довели Йоана в Първомай и ѝ показали записите от камерите, станало ясно, че всъщност трагедията може да е породена от друго.

По информация на “24 часа” заподозреният е бил задържан около 17 часа на 18 август. Той е връстник на Йоана Грозева и по неофициални данни двамата се запознали покрай студентския живот.

Връзката им продължила кратко и 22-годишното момиче сложило край, което не се харесало на младежа.

По улиците на Първомай се говори, че в продължение на месеци той заплашвал както бившата си приятелка, така и цялото семейство.

“Ще има трупове”, предупреждавал младежът, но близките не взели заканите на сериозно. Никой не очаквал, че зарязаният може всъщност да ги изпълни.

След като в продължение на часове полицаи ровиха из блок 13 на Техническия университет в “Студентски град”, както и в паркирана наблизо кола, подозираният за извършител на убийството беше арестуван, а впоследствие транспортиран до Пловдив.

Окръжната прокуратура в града му повдигна обвинения и се очаква да поиска от съда да го остави за постоянно зад решетките. От държавното обвинение и МВР обаче пазят в тайна обстоятелствата около трагедията и не съобщават подробности. Късно във вторник стана ясно, че задържаният остава в ареста.

Макар соченият за екзекутор на полицейската съпруга да не е местен и да е задържан на повече от 150 км,

над Първомай тегне страх

Хората са потресени от случилото се и се чудят как може такава ужасна трагедия да сполети добри хора като семейство Грозеви, които никога никому зло не са сторили.

Димитрина работила в счетоводно-административния отдел в детската градина в квартал “Дебър”. Познавала се с всички и никой не казвал лоша дума за нея. Съпругът ѝ пък е известен като добър професионалист и винаги помагал на съгражданите си. Освен като полицай Здравко припечелвал пари и с дейности в сферата на строителството.

И двамата съпрузи били трудолюбиви и успели да изгледат двете си деца. Атанас и Йоана били възпитани и скромни, никога не създавали проблеми.

Местните изключват варианта влюбеният да е посегнал спонтанно. Убедени са, че

става дума за умишлено, добре планирано убийство

Те са на мнение, че ако Здравко не беше на работа, а Атанас - навън, можеше жертвите на маскирания екзекутор да са повече.

Хората са убедени, че зарязаният младеж не е имало как да разполага с информация колко души са в къщата и е бил готов да изпълни заканите си за повече от един труп.

И се надяват на истински строга присъда, а близките вече организират погребението на 45-годишната Димитрина.