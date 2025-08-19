Дъщерята на убитата полицейска съпруга позна бившия си на видео. “Ще има трупове”, плашил той след раздялата (Обзор)

- Младежът беше задържан в София и откаран в Пловдив, където го обвиниха за смъртта на жената
- Семейството на Здравко Грозев не приело заканите му сериозно
Запис от охранителна камера издаде заподозрения за убийството на 45-годишната Димитрина Грозева в първомайския квартал “Дебър”.
Дъщеря ѝ Йоана видяла кадрите и веднага разпознала бившия си приятел да бяга към близката река Мечка, въпреки че бил маскиран. Така 22-годишното момиче успяло да насочи разследващите към “Студентски град” в София, където е задържан.
В нощта на 17 срещу 18 август съпругата на полицая в Първомай Здравко Грозев излязла на двора на къщата си на ул. “Богомил”, след като чула кучешки лай. Маскираният мъж се нахвърлил с нож срещу нея и го забол във врата ѝ. Съсед на семейството се
събудил от силен писък,
но не предполагал, че у комшиите се е случило най-лошото.
Часове по-късно 18-годишният син на жертвата Атанас се прибрал и открил майка си да лежи безжизнена в локва кръв. През това време баща му бил дежурен в полицейското управление, а сестра му не била в града, тъй като е студентка.
Първоначалната версия на разследващите беше, че травмите, довели до смъртта на Димитрина Грозева, са причинени по време на опит за грабеж. Едва когато полицаи довели Йоана в Първомай и ѝ показали записите от камерите, станало ясно, че всъщност трагедията може да е породена от друго.
По информация на “24 часа” заподозреният е бил задържан около 17 часа на 18 август. Той е връстник на Йоана Грозева и по неофициални данни двамата се запознали покрай студентския живот.
Връзката им продължила кратко и 22-годишното момиче сложило край, което не се харесало на младежа.
По улиците на Първомай се говори, че в продължение на месеци той заплашвал както бившата си приятелка, така и цялото семейство.
“Ще има трупове”, предупреждавал младежът, но близките не взели заканите на сериозно. Никой не очаквал, че зарязаният може всъщност да ги изпълни.
След като в продължение на часове полицаи ровиха из блок 13 на Техническия университет в “Студентски град”, както и в паркирана наблизо кола, подозираният за извършител на убийството беше арестуван, а впоследствие транспортиран до Пловдив.
Окръжната прокуратура в града му повдигна обвинения и се очаква да поиска от съда да го остави за постоянно зад решетките. От държавното обвинение и МВР обаче пазят в тайна обстоятелствата около трагедията и не съобщават подробности. Късно във вторник стана ясно, че задържаният остава в ареста.
Макар соченият за екзекутор на полицейската съпруга да не е местен и да е задържан на повече от 150 км,
над Първомай тегне страх
Хората са потресени от случилото се и се чудят как може такава ужасна трагедия да сполети добри хора като семейство Грозеви, които никога никому зло не са сторили.
Димитрина работила в счетоводно-административния отдел в детската градина в квартал “Дебър”. Познавала се с всички и никой не казвал лоша дума за нея. Съпругът ѝ пък е известен като добър професионалист и винаги помагал на съгражданите си. Освен като полицай Здравко припечелвал пари и с дейности в сферата на строителството.
И двамата съпрузи били трудолюбиви и успели да изгледат двете си деца. Атанас и Йоана били възпитани и скромни, никога не създавали проблеми.
Местните изключват варианта влюбеният да е посегнал спонтанно. Убедени са, че
става дума за умишлено, добре планирано убийство
Те са на мнение, че ако Здравко не беше на работа, а Атанас - навън, можеше жертвите на маскирания екзекутор да са повече.
Хората са убедени, че зарязаният младеж не е имало как да разполага с информация колко души са в къщата и е бил готов да изпълни заканите си за повече от един труп.
И се надяват на истински строга присъда, а близките вече организират погребението на 45-годишната Димитрина.