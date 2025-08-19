ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Все повече електрически коли "бръмчат"

Оперираха за втори път жената, прегазена от АТВ в "Слънчев бряг”

Водачът на АТВ-то Никола Бургазлиев

Остава критично състоянието на 4-годишното дете и майка му, прегазени от електрическо АТВ в „Слънчев бряг". Според техни близки на 34-годишната жена вчера е направена нова операция, но и двамата са с опасност за живота, пише NOVA

Заради съмнения в безпристрастното разследване на инцидента, при който 18-годишният син на полицейски служители Никола Бургазлиев прегази на тротоара жена, три деца и служител на хотел, който е със счупен таз, в петък е насрочен протест пред съдебната палата в Бургас. по-късно същия ден прокуратурата ще протестира домашния арест на 18-годишния Николай Бургазлиев.

