Оперираха за втори път жената, прегазена от АТВ в "Слънчев бряг”

Остава критично състоянието на 4-годишното дете и майка му, прегазени от електрическо АТВ в „Слънчев бряг". Според техни близки на 34-годишната жена вчера е направена нова операция, но и двамата са с опасност за живота, пише NOVA.

Заради съмнения в безпристрастното разследване на инцидента, при който 18-годишният син на полицейски служители Никола Бургазлиев прегази на тротоара жена, три деца и служител на хотел, който е със счупен таз, в петък е насрочен протест пред съдебната палата в Бургас. по-късно същия ден прокуратурата ще протестира домашния арест на 18-годишния Николай Бургазлиев.