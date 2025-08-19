Задържаха за 72 часа обвинения в убийството на съпругата на полицай в Първомай

След 2 дни мълчание от прокуратурата и полицията обещават подробности утре

21-годишен мъж с инициали И. Ц. е с повдигнато обвинение за умишленото убийство на Димитрина Грозева в Първомай, съобщиха от прокуратурата. Той беше задържан вчера в София при съвместни действия на служители на областната дирекция на МВР - Пловдив и главна дирекция „Национална полиция" под надзора на Окръжната прокуратура. Към момента той е в ареста за 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.

Димитрина Грозева, съпруга на полицай от Първомай, беше намушкана смъртоносно в нощта на 18 август. Била е сама в дома си. Предполага се, че нападателят е бивш приятел на дъщеря й.

След 2 дни мълчание от полицията и прокуратурата обещават подробности за разкритото тежко криминално престъпление на брифинг утре. В него ще участват окръжният прокурор на Пловдив Ваня Христева, гл. комисар Захари Васков, шеф на главна дирекция „Национална полиция", ст. комисар Станимир Калоферов, ръководител на пловдивската дирекция на МВР и комисар Георги Ташев, началник на отдел „Криминална полиция".