Никой у нас не отговаря за безопасността на парашута, от който в морето полетя малкият Иван (Обзор)

Парламентът и две министерства вече търсят кой да контролира екстремните спортни съоръжения

За парасейлинга няма възрастови ограничения, качват дори 2-годишни, но с придружител, ако са под 18 г.

Нито една институция в България не отговаря за изправността на парашута, който се използва за модерната по морето атракция парасейлинг. За да я предлагаш, нормативната уредба допуска административен контрол само върху лодката и правоспособността на водача. За поддръжката на парашута задължение има само собственикът на атракциона.

Това установи "24 часа" след проверка какви са регулациите и кои институции имат отношение към контрола на съоръженията.

В понеделник 8-годишният Иван от Разлог загина минута след старта на парасейлинг - парашут, теглен от лодка в морето над Несебър. Детето полетя към водата пред очита на майка си, която е била с него във въздуха.

Наемател на водната база на Южния плаж в Несебър е фирма "Венис Марина" ЕООД. (Кой е неин собственик и кои бяха арестувани - виж в карето по-долу) Мястото се използва от любителите на парасейлинг от години.

Проверката ни показа, че за да полетиш на около 50 до 150 метра над красивите ни морски курорти, трябва да разчиташ и на късмет.

Най-конкретни изисквания и регулации за услугата "воден парашут" са описани в наредба

- за плаването и граничния режим на яхти, лодки и други плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение, както и извършването на водноатракционни услуги с тях. Такива са моторни ветроходни плавателни средства, както и задвижвани с човешка сила. Контролът на плаването им се осъществява самостоятелно и съвместно от Изпълнителна агенция "Морска администрация", Главна дирекция "Гранична полиция" на МВР и Военноморските сили.

"Нашата отговорност е само върху лодката и правоспособността на водача", заяви пред "24 часа" шефът на агенция "Морска администрация" в Бургас кап. Живко Петров. Собственикът на атракцион с голям опит по българските курорти също потвърди, че състоянието на парашута с прилежащите такъми не подлежи на никакъв институционален контрол. Единственото, което удостоверява неговата годност, е европейски сертификат за качество, който се издава от производителя. За него обаче няма орган в България, който да го изисква.

От Държавната агенция за метрологичен и технически надзор също заявиха, че нямат нормативно изискване за проверки на атракционите.

От 150 до 200 лв. за 15 минути се предлага въздушната разходка у нас. За парасейлинга няма възрастови ограничения, като единствено за лицата под 18 години се изисква да са с придружител, както е записано в Наредбата за плаването и граничния режим във вътрешните морски води.

Операторите на парасейлинга искат задължително подписана от родителя декларация, че качва детето си на парашута, но тя няма никаква правна стойност.

Възрастта обаче няма значение за сигурността на клиентите

Качвали сме деца на 1,5 г., както и 3-4-годишни, твърдят наематели на парасейлинг. Според тях нямало значение дали си дете, или възрастен - съоръженията за безопасност били едни и същи, като при големите даже било по-рисково заради тежестта им.

Коланът на седалката бил направен така, че да не може да бъде откопчан във въздуха. А преди излитане задължително трябва да се проведе инструктаж от квалифициран инструктор.

В наредбата е записано още, че предоставянето на водноатракционни услуги се извършва от концесионери и наематели на плажовете или техни подизпълнители след писмен договор. Услугата се извършва в определени зони, чието местоположение и граници се съгласуват с "Морска администрация", с Военноморските сили и с Гранична полиция и се определят по Закона за устройството на черноморското крайбрежие.

Във всяка зона концесионерът трябва да назначи управител, който притежава правоспособност за компетентност на морските лица - най-малко "Водач на кораб до 20 БТ", когато зоната е на Черно море, или "Водач на малък кораб", когато зоната е във вътрешните водни пътища. Управителят на зоната отговаря за воденето на дневник за вписване на използваните плавателни средства.

Конкретно за водноатракционната услуга "воден паршут" в наредбата е записано, че се извършва с високоскоростен плавателен съд, оборудван с платформа, лебедка и двигател с необходимата мощност в зависимост от вида на парашута. Не се допуска издигане и приземяване на брега.

Екипажът трябва да е най-малко от двама души, поне единият от които да е инструктор по парасейлинг. Не се допуска използването на парашути с повече от три места, а теглещото въже трябва да се задържа над водата, да няма възли и усуквания, да е с дължина до 80 метра.

По време на полета парашутистите трябва да носят индивидуални спасителни жилетки.

Още миналата година след друг инцидент стана ясно, че парашутите у нас не се следят стриктно. Тогава двама парашутисти, скочили от балон с горещ въздух, паднаха край Благоевград и единият загина.

Полетите, извършвани с парапланер, делтапланер, парашут, балон и техни производни, не подлежат на лицензиране, защото са видове въздушни спортове. На проверка подлежи дали тези въздухоплавателни средства са технически изправни и дали пилотите им имат удостоверение да ги управляват.

За "водна шейна" към изискванията е добавено тя да е снабдена с документи за техническа годност и да има застраховка.

Повече правила има за джетовете. Те трябва да са снабдени с два червени ръчни димни сигнала, сигнално огледало и свирка, както и със система за автоматично спиране в случай че водачът падне във водата. Забранено е да се карат при лоши хидрометеорологични условия, както и преди и след залез-слънце.

Във Франция например тези дейности са под строг контрол,

тъй като се считат за рискови спортни дейности. Контролът е на няколко нива - освен Министерството на спорта, което регулира и инспектира операторите, отговорност носят и съответните общини, които издават разрешителни. Когато става дума за водни атракции като парасейлинг, джетове, банани и др., морският префект регулира безопасността в морето.

Операторите трябва да имат задължителни разрешителни и регистрация на дейността, застраховка, а съоръженията подлежат на редовен технически контрол и сертифициране. При инциденти отговорност носи операторът.

Още по-сложна в България е ситуацията при атракционните в увеселителните паркове. По закон има изискване за такива съоръжения да са предназначени акредитирани "лица за контрол". Но реално няма нито един такъв орган, казва в интервю за БТА изпълнителният директор на Изпълнителната агенция "Българска служба за акредитация".

В Закона за устройство на територията е регламентирано, че условията и редът за устройството, безопасността и техническите изисквания към съоръженията, поставяни в увеселителни обекти, се определят с наредба на министрите на регионалното развитие и благоустройството, на вътрешните работи и на младежта и спорта. Тези съоръжения също не са от компетенциите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

Разрешаването на поставянето на атракционите се извършва по общия ред и се контролира от съответната общинска администрация към агенцията по строителен надзор. А разрешение за поставяне издава главният архитект, като при необходимост от закрепване към земната повърхност се изисква и становище от правоспособно лице конструктор.

Парламентът и две министерства вече търсят кой да контролира екстремните спортни съоръжения

Вече се търси решение за запълване на пропуска в законодателството кой да контролира екстремните спортни съоръжения. Още от понеделник, когато се случи инцидентът с 8-годишното момче, председателят на комисията по туризъм в парламента д-р Десислав Тасков е в контакт с министрите на туризма Мирослав Боршош и на спорта Иван Пешев. МИРОСЛАВ БОРШОШ

Категорично ще намерим форма на контрол и ще предприемем веднага законодателни инициативи, за да се определят органи, които да извършват периодични проверки, заяви Тасков пред "24 часа". Той потвърди, че в момента тези съоръжения - не само водните, но и всякакви други балони, парашути, нямат определен орган за контрол. Реално единственият, който носи отговорност, е операторът на съоръжението. Всяко техническо средство трябва да има т. нар. "работен паспорт", в който се посочват детайли за атрибутите му, възрастови и здравословни ограничения за използването му, но операторът или концесионерът на зоната за предоставяне на тези услуги не са технически компетентни да отговарят за изрядността. ИВАН ПЕШЕВ

Министерството на туризма също излезе с позиция, в която изразява готовност да участва активно в намирането на решения, които да доведат до по-ясна система на контрол.

Случаят в Несебър е изключително трагичен. Макар че не е от компетенциите на Министерството на туризма, това не означава, че той не буди тревога. По примера на други държави трябва ясно да се знае не само кой и къде издава разрешителните за подобни екстремни атракциони, но и кой и как контролира тяхната безопасност. Възможно е тези функции да бъдат в обхвата на Министерството на младежта и спорта, предлага министър Мирослав Боршош.

От Министерството на младежта и спорта също заявиха, че имат готовност да се включат в работна група, която да създаде регламент за всички атракционни дейности, като се предприемат законови промени, както и да бъдат определени контролни органи, които да извършват периодичните проверки на съоръженията.

Министерството няма правомощия и не носи отговорност за дейността на търговски дружества, учредени по реда на Търговския закон, които са извън патримониума на министерството, припомнят от спортното ведомство. Д-Р ДЕСИСЛАВ ТАСКОВ

И уточняват, че неговата дейност се осъщестява в съответствие със Закона за физическото възпитание и спорта, като то предоставя права на спортни организации да администрират отделните видове спорт.

Водеща версия за трагедията: прокъсан колан на седалката

До 72 часа бе удължен арестът на тримата задържани мъже

Прокъсан обезопасителен колан на седалката на парашута - това е основната версия на разследващите за трагичната смърт на 8-годишния Иван Делинов от Разлог. Момченцето се качи на парасейлинг с майка си, но полетя пред очите от 50 метра.

По-малко вероятна е другата версия - че едно от въжетата, свързващо седалката с парашута, се е скъсало.

По неофициална информация именно коланът на седалката е бил протрит и вероятно се е скъсал във въздуха още преди парашутът да се извиси на обичайните за този вид атракции 150 метра.

Ако беше скъсано въже, каквито бяха първоначалните догадки, нямаше да се стигне до полет на детето, а плавно спускане с парашут в морето, което не причинява силен удар при съприкосновение с водата, коментират собственици на атракциони по Черноморието. И твърдят, че е имало и други случаи със скъсано въже между лодката и парашута, но никога с фатален край.

Засега не е ясно кой е поставил обезопасителния колан на детето, без да забележи, че той е прокъсан.

Два часа след нелепата смърт на детето полицията арестува трима - 52-годишния Петко Стефанов от Бургас, който е управител на базата на "Венис Марина" ЕООД, капитанът на лодката Христо Раев, на 43 г., също от Бургас, и 45-годишният редови моряк Камен Тенев. И тримата са служители на "Венис Марина" ЕООД, която е наемател на водната база на плажа. Неин собственик е Стефани Симеонова, дъщеря на застреляния преди 8 години бизнесмен Веселин Стоименов в столичния комплекс "Макси", за когото се смяташе, че е поел бизнеса на ВИС-2 след смъртта на Георги Илиев.

Късно следобед във вторник окръжната прокуратура в Бургас удължи до 72 часа срока за задържане на тримата. Те са привлечени към наказателна отговорност за престъпление по чл. 123, ал. 1 от НК – причиняване на смърт поради незнание или немарливо изпълнение на дейност, която представлява източник на повишена опасност. Законът предвижда лишаване от свобода от 1 до 6 г.

До момента са извършени огледи на местопроизшествието, на парашута и на моторницата. Провеждат се разпити на свидетели. Извършена е и аутопсия на момчето. Предстои назначаване на съдебномедицинска експертиза, както и за установяване дали атракционът отговаря на нормите за ползването му.

Министерството на здравеопазването пък проверява дали Спешна помощ е закъсняла и не е била оборудвана с уреди за реанимация. Запознати твърдят, че след падането в морето детето е било живо и е починало на брега. Според очевидци вторият реанимобил е закъснял с 20 минути.

"Първата линейка, която се е намирала най-близо до мястото, е с долекарски екип. Линейката е била напълно оборудвана за оказване на спешна помощ. Екипът е започнал реанимационни мероприятия, които са продължили до пристигането на втора линейка с реанимационен екип.

Проверява се своевременността и последователността на всички предприети действия, както и координацията между отделните звена", обясниха от здравното министерство. Увериха, че публично ще оповестят резултатите от проверката.