Почти 5 милиона “в плик” взели депутатите над заплатите си през 2024 г.

Това са безотчетните 2/3, които се полагат за сътрудници и офиси

Най-много са събрали "Възраждане" и ГЕРБ, но депутатите на Бойко Борисов ги дават директно за издръжка на структурите

4 826 964 лева отгоре над заплатите си са получили депутатите през 2024 г. Това са т.нар. безотчетни пари, които им се полагат, за да подпомагат работата си. Те са в размер на 2/3 от основната им заплата, която се преизчислява на всеки 3 месеца и е равна на три средни заплати в обществения сектор по данни на НСИ. Към ноември миналата година основното възнаграждение на депутатите например беше 7080 лв. Към него обаче се начисляват добавки за стаж, възраст, научни титли и постове в НС и така сумата достига 10 хиляди.

Тези близо 5 милиона обаче са отделно. Това са допълнителните 2/3, които им се полагат според правилника на Народното събрание. Прословутите пари “в плик” вече се получават по сметка, но продължават да са безотчетни.

Няма публична информация как точно се разходват,

както и не е напълно ясно кой ги получава и колко взема. Официална информация, оказва се, има само в имуществените декларации, които депутатите подават ежегодно пред Комисията за противодействие на корупцията. Но там пише само колко са сумите, но не и за какво са похарчени. Освен това не е сигурно, че всеки депутат, който е получавал такива пари, ги е отчел, понеже понякога в документите се забелязват грешки и неточности. Иначе контрол се предполага да има, след като средствата са разписани във финансовите правила към правилника на НС.

“Тези средства се използват за заплащане на сътрудници, консултации, експертизи, помещения и други дейности, свързани с работата на народните представители в Народното събрание и изборните им райони. Народните представители, организирани в парламентарни групи, и народните представители, нечленуващи в парламентарна група, обявяват на страницата си в интернет информация за изразходваните средства, като посочват и получателите на средствата (собствено и фамилно име или наименование)”, гласи правилникът на НС, който е с ранг на закон. “24 часа” не установи депутат, който да е качил отчет за разходваните средства в страницата си към парламента.

Според имуществените декларации пред КПК за 2024 г. допълнителните 2/3-и са получили 253 депутати. Числото е повече от 240, колкото са депутатите, понеже миналата година имаше три парламента - 49-и до юни, 50-и до октомври, а от тогава заседава 51-ото НС, и съставите им се обновяват. Според декларациите на КПК за 2024 г. парламентът е изплатил 4,8 млн. лева, но сумата може да е и по-голяма, а да не е отчетена в документите. Депутатите обаче рядко прибират тези пари в джоба си. По принцип парламентарната практика е цялата сума или поне по-голямата част от нея

да се дава в общата каса на парламентарната група

за представителни разходи и заплащане на сътрудници към нея.

От настоящия състав на парламента най-много пари през миналата година са взели депутатите на ГЕРБ - 1 958 909 лева. 25 от настоящите депутати на ГЕРБ не са получавали такива пари през 2024 г. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и ръководството на групата Деница Сачева, Рая Назарян, Костадин Ангелов и Румен Христов са декларирали по 51 129 лева. И там не отчитат парите на личните си сайтове, но има създадена организация как да се разходват.

“С решение на ПГ на ГЕРБ-СДС получените средства по този член

се даряват от депутатите по сметката на ПП ГЕРБ

Получените средства се разходват за осъществяване на текущото функциониране на партийните областни структури”, обясниха от ГЕРБ пред “24 часа”. Там най-малка сума е получил борецът от Дупница Даниел Александров - 12 727 лева, който пропусна 50-ото НС.

Втори в тази класация са “Възраждане”, макар че при тях почти всички депутати са вземали от безотчетните пари - общо 1 462 182 лева. Изключение правят двама - Александър Койчев, който не е бил депутат миналата година, и Виолета Кърпачева. Повечето от депутатите на Костадин Костадинов, изглежда, са получавали максимума, който им се полага. По 51 129 лева са получили ръководителите на партията - лидерът Костадинов, Цончо Ганев, Петър Петров. Депутатите са се възползвали максимално от средствата, а най-малката получена сума е на Ангел Янчев - 25 531 лв.

От пресцентъра на партия “Възраждане” не отговориха на въпросите на “24 часа” как се разходват тези пари - дали всеки депутат си ги харчи сам, или се събират за партийната каса. Неведнъж по време на заседания на парламента обаче избраници от други партии са се шегували с колегите си от “Възраждане”, че

Костадинов им събира заплатите, за да пълни партийната каса

Така се получава, че “Възраждане” получава нещо като втора държавна субсидия. За миналата година субсидията им за издръжка от държавата, която се изчислява на база резултатите им от изборите, е била 2 485 390 лева, а от депутатите си са взели още 1,4 млн. лв.

Депутатите от “Демократична България” пък са получили 564 878 лева по това перо. От тях пари не са взели само двама - Людмила Илиева и Манол Пейков. Там най-голямата сума е за Надежда Йорданова, която е съпредседател на групата на ПП-ДБ заедно с акад. Николай Денков - 49 680 лева. Тук някои депутати са вземали по-скромни суми - например бившият правосъден министър Атанас Славов и съвсем пресният депутат Джипо Джипов са взели само по 2601 лв. От ДБ също не отговориха на “24 часа” каква е организацията за парите, но например от декларацията на Елисавета Белобрадова се вижда, че е плащала заплати на своите сътрудници. За миналата година тя е получила 42 680 лева допълнително от НС, но е отчела 85 118 лв. изплатени за заплати на сътрудниците ѝ.

От “Продължаваме промяната” или не са вземали допълнително пари, или никой от депутатите им не ги е описал. Декларация не е подал само Ивайло Шотев.

В АПС са получили допълнителни 164 293 лева. ДПС-НН безотчетните си пари са декларирали само Делян Пеевски и Искра Михайлова - общо 75 816 лева. В БСП са взели 244 600 лева, а ИТН - 89 246 лева. “Величие” и МЕЧ не са декларирали пари по това перо. Заплатите в Конституционния съд започват от около 10 хиляди лева. Снимка: Архив

Акции в "Амазон", "Тесла", "Мета", "Майкрософт", "Мерцедес" - общо за близо 1 млн. лева, има конституционен съдия

Проф. Сашо Пенов, избран от квотата на президента, инвестира в 45 водещи компании

За първи път като конституционни съдии декларации подават новите попълнения. През ноември миналата година в КС встъпиха Галина Тонева от съдийската квота, а от тази на президента Румен Радев - правната му съветничка Невин Фети и професорът по финансово право Сашо Пенов. Тази пролет пък управляващата коалиция излъчи Орлин Колев от квотата на НС. Той е декларирал налични 200 хил. лв., пари по банкови сметки няма.

Най-впечатляващи са инвестициите на Сашо Пенов в акции на водещи световни компании. Професорът бе декан на правния факултет на СУ, дългогодишен адвокат, президентски съветник и служебен министър на образованието в кабинета на Гълъб Донев.

От 45 различни дружества си е купил акции юристът. Става дума за компании като “Амазон”, “Тесла”, “Мета”, “Майкрософт”, IBM, Bayer, BASF. Общата сума възлиза на 926 277 лв.

Пенов инвестира и в “Мерцедес - Бенц” (127 хил. лева), притежава акции и от “Форд”. Както и от български компании като “Химимпорт”, ПИБ, ЦКБ и “Монбат”.

Невин Фети пък е посочила, че съпругът ѝ си е купил биткойни за 154 337 долара.