Водата гъмжи от риба – изчезва попчето, но идват нови видове

И тази година ято от морски врани се появи край Варна. Потвърждава го дългогодишният варненски рибар Теньо Тенев, който не е виждал толкова много представители на вида.

По неговите думи морето ни гъмжи от риба - сафрид, лефер, чернокоп. Тази година сафридът дойде много рано и в много голям размер. За 1 май пържехме сафрид - невиждано досега, казва рибарят.

Сега обаче е “мараджилък” - времето, в което

мрежите са прибрани поне до края на август

През юли повишената температура на морската вода прогонва обитателите навътре в търсене на хладина.

Само мигриращи видове като сафрида се завъртат надвечер край брега и остават през нощта, за да се хранят.

Изчезва обаче любимата на варненци риба - попчето. Или

е изгонена от инвазивни видове,

или е останала без любимата си храна - мидата, която също стремглаво намалява. Самата мида вероятно е нападната от големия си враг - рапана.

Дали рибарите ще се радват на пълни мрежи и наесен, е рано да се каже.

Както има много риба, така и може да направи една черта дълбоко в морето и да изчезне, казва Теньо Тенев. И обяснява: “Обикновено рибата минава покрай Варна на двайсетина километра от брега, по оста Емона-Калиакра. Така паламудът почти не се завърта тук, а директно заминава на юг, към Бургас. И това е от години. Преди имаше течение, което го вкарваше тук, сега го няма. Дали заради сондажа за газ, който направиха край Варна, дали заради прекомерното осветяване на брега и пренаселването, не е ясно.”

Факт е, че риболовът във Варна намалява с всяка изминала година, като последните две са изключение.

Обикновено е концентриран през есента - края на август, през септември и октомври. Миналата година се удължи чак до средата на декември, тази година дойде много рано.

Йордан Господинов, изпълнителен директор на Асоциацията на производители на рибни продукти “БГ Фиш” потвърди новината за появата на нови видове в Черно море. Той наблюдава морето от повече от 20 г. и твърди, че замърсителите на Черно море от миналото просто вече ги няма.

“Химическата индустрия промени изцяло своята структура и това, което чрез Дунава и другите реки се вливаше в Черно море, вече го няма и така то подобри значително своите показатели”, коментира пред “24 часа” Господинов.

Новите обитатели в нашето море са забелязани и от експертите в асоциацията - няколко вида риби и ракообразни и нови медузи, както и нетипичната за тук морска врана.

Това е закономерно спрямо факта, че температурата на водата се е покачила с повече от 1 градус - това означава, че са се създали по-благоприятни условия за средиземноморските риби. Те

идват през Босфора и остават тук, когато им хареса

Сега пасажи остават по 5-6 месеца, което е гаранция за чистотата на водата. Храна има достатъчно, тъй като се вливат чисти сладководни реки, планктонът цъфти - прекрасни условия за мидите. Изследванията, които правим, го потвърждават”, добавя Йордан Господинов.