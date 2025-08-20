Майката на загиналото на плажа момче: Нямаше инструктаж, чу се "так-так" и се скъсаха коланите

Никой не е провел задължителния инструктаж на майката и нейния 8-годишен син Иван преди фаталния полет на плажа в Несебър. Това казва самата тя пред Би Ти Ви, ден след като загуби единственото си дете.

Двамата се качиха на парашут, теглен от лодка - популярната по Черноморието атракция парасейлинг. Момченцето падна в морето от 50 метра височина и почина.

„От три години само ги гледа и им се радва. И всяка година ни моли да го качим. Миналата, по-миналата година говорихме, че още е мъничък, въпреки че там пише от 3 години нагоре. И би трябвало да е безопасно“, разказва Мария Данева.

„Отидохме и нищо – инструктаж не се проведе. Качиха ни на лодката и като ни издигнаха нагоре, само се чу едно так-так и се скъсаха коланите на детето. И детето падна надолу към водата“, разказва още жената. По нейните думи още едно от задължителните изисквания е било пренебрегнато - на родителите не е давана декларация, която да разпишат.

„Моето дете го няма. Каква е справедливостта? Никой не може да ми го върне. Просто искам да се знае това, което се е случило“, казва Мария Данева.