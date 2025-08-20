Съдът отмени гаранцията от 10 хил. лв. на Соня Клисурска, обвинена заедно с бившия зам.-кмет на София Барбутов

Тази на другата обвиняема е изменена само в подписка, така май не остават трима за престъпна група

Софийският градски съд отмени гаранцията в размер на 10 000 лв. на Соня Клисурска. Тя е сред обвинените заедно с бившия столичен зам.-кмет Никола Барбутов, съобщи "Сега".

След запитване от съда потвърдиха, че мярката на Клисурска е отменена, а на друга обвиняема - Росица Йорданова-Пандова, е изменена от 5000 лв. гаранция в подписка. Определението на магистратите не беше предоставено, тъй като ставало дума за висящо разследване и в него се обсъждали доказателства.

Отмяната на мярката на Клисурска обаче би било възможно само ако съдът приема, че няма обосновано предположение, че тя е извършила престъплението, за което е обвинена. За да бъде променена мярката на Йорданова в подписка, хипотетично би трябвало съдът да е приел, че обоснованото предположение е разклатено, коментираха юристи. Това на практика означава, че съдът, макар и на този много ранен етап от разследването, поставя под съмнение цялата конструкция на прокуратурата и делото за организирана престъпна група. По закон за такава група трябват поне трима членове.

Преди месец и половина се разбра, че Клисурска е описала в жалбата си до съда срещу наложената ѝ гаранция, че върху нея е оказван натиск от разследващите да говори срещу Барбутов и бизнесмена Петър Рафаилов. След като отказала, ѝ било повдигнато обвинение. Барбутов, както и Рафаилов са задържани под стража, като в началото на юли и втората инстанция потвърди тази най-тежка мярка за неотклонение.