Само родителят отговаря за качването на дете на опасен парашут, от какъвто падна 8-годишният Иван

Родителите са единствените, които носят отговорност дали детето им ще бъде качено на парашут за парасейлинг. Специален регламент няма.

Това разясни професионалният парасейлър Веселин Христов пред Нова телевизия тази сутрин. В понеделник 8-годишният Иван падна от парасейлинг на плажа в Несебър и загина.

Според Веселин Христов качването на деца на парашутите ставало просто и единствено с декларация от родителя за съгласие.

Преди години е имало опит за регламентация и сертификация на сбруите за парасейлинг в България, но те не са доведени до край, разясни още Христов. Според него обаче кадрите на скъсан колан, които се показват след смъртта на Иван показват колан, който не може да доведе до падането на детето. "Този колан служи само да фиксира сбруята към тялото преди да се закачите за парашута, но няма никаква носеща функция", обясни Христов. Според него падане можело да стане при скъсване на коланите, които закачат седалката на човека към рейката на парашута.

Тези колани са рискови, още повече че са изложени постоянно на солената вода, слънцето и пясъка, категоричен бе Христов.

Агенцията по технически надзор трябва да следи за тези съоръжения, тя отговаря за всичси продукти на пазара, коментира пък Румен Драганов от националния борд по туризъм. Както "24 часа" писа реално в България няма отговорна институция, която да следи парасейлингите и другите екстремни забавления. Единствено морската администрация проверявала дали лодката, която тегли парашута е оборудвана по правилата.