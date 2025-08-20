ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъж открадна колело от заключен вход в столичен квартал

Мъж открадна колело от заключен вход в столичен квартал

Записите от видеокамерите показват как млади мъже се разхождат нощем до блоковете и надничат. Снимка: СТОПКАДЪР BTV

Млад мъж е откраднал велосипед от столичния квартал "Люлин". Това се вижда от записите на видеокамерите на входа.

Кражбата е станала в блок 814, а собственикът Златин Веселинов подал сигнал до полицията сутринта, когато излязъл за традиционното си каране, но велосипедът липсвал. Мъжът обяви по Би Ти Ви, че ще  даде голяма парична награда за всеки, който има някаква информация. 

На записите от камерите се вижда, че двама мъже обикалят късно вечер и надничат във входовете, а след това влизат един след друг. Единият опитва да счупи камерата на входа, а после  разбива и системата за чипове на входната врата. 

"Велосипедът е скъп за мен, защото съм вложил много време и усилия в него. За крадците е бил най-лесното, което може да бъде откраднато", казва още  Златин. "Ще сменим системата за влизане, повече камери ще сложим, може би ще осигурим и охрана - все пак сме в "Люлин", казва собственикът. 

