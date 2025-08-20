ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Почти 5 милиона “в плик” взели депутатите над запл...

Времето София 12° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21139713 www.24chasa.bg

Водолази търсят катарамите от скъсания колан, заради който загина 8-годишното дете в Несебър

2696
Водолаз Снимка: Pixabay

Водолази започнаха търсенето на скъсаните катарами на колана, довели до падането от парашут на 8-годишното момче в Несебър.

Категорично причината за смъртта на детето е скъсаният колан, с който то е било вързано към седалката на парашута.

По разпореждане на Окръжната прокуратура в Бургас, която води разследването на инцидента, днес водолазен екип ще извърши оглед на дъното на морето на мястото, където от 40-50 метра височина е паднало детето.

Целта е да бъдат намерени скъсаните катарами на обезопасителния колан, който е придържал момчето към седалката на парашута, информира БНР.

Съмненията са, че катарамите са стари и протрити, но това все пак ще бъде установено, ако водолазите ги открият.

Окръжната прокуратура – Бургас разследва инцидента със загиналото дете в Несебър
Иначе по случая е назначена техническа експертиза, която трябва категорично да посочи какво е било техническото състояние на водния атракцион.

Във вторник стана ясно, че "Морска администрация", която извършва контрол на дейността на фирмите, предлагащи водни атракциони, няма задължението да проверява изправността и състоянието на обезопасителните съоръжения като колани и въжета. Това по-всяка вероятност е пропуск в правилника към Наредбата, който е една страница, а и без инструкции за прилагането му.

Обвинения за причиняване на смърт по непредпазливост повдигна ОП в Бургас на тримата задържани по случая. Това са капитанът на лодката, морякът, отговорен за обезопасяването на полета с парашут и управителят на водната база.

Водолаз Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини