Шефът на педиатрията д-р Здравков: От такава височина в морето е все едно падане от втория етаж на твърд терен

Медицинският хеликоптер няма къде да кацне на плажа. Абсолютно невъзможно е. Той нямаше как да спаси детето. Това заяви д-р Благомир Здравков - директор на болницата по детски болести в София, пред БНТ.

"Световно утвърдена практика е, когато линейка пристигне на място и има пострадало дете, да се извика втори екип. Един сам човек много трудно може да извършва реанимация на какъвто и да е пациент. В много случаи се иска помощ, ако има тежки увреждания. Понякога се вика и трети екип в зависимост от пострадалите и травмите им", добави д-р Здравков.

"Още при поръчването на линейките е разписано какво оборудване трябва да има. Най-често в хода на разследването се включват експерти, които да направят цялостна оценка на действията на екипите", коментира още той.

"При всеки воден инцидент първата линия на спасяване са водните спасители. Те са сертифицирани да оказват първа до лекарска помощ. Много се бъркат спешната медицинската помощ и първата до лекарска", коментира Здравков.

"Втората линия са реанимационните пунктове по плажовете. Там работят лекари, задължени са да имат техника за реанимация, включително на деца. Те имат радиовръзка със спасителите и разбират за инцидента още когато те влязат във водата. Третата линия е линейката, която идва на място", обясни лекаря.

"Механизмът на травмите при падане от такава височина се равнява на падане върху твърда повърхност. Много често няма как да оцелеем в такъв случай. За да се качи детето в хеликоптер, трябва то да е било реанимирано на мястото на инцидента, не може да се случи в кабината. Екипите трябва първо да стабилизират пациента. Това заяви д-р Здравков относно въпроса дали медицински хеликоптер можеше да спаси живота на детето.

"Практически не мога да си представя как инспектори се качват на атракционите, за да видят дали са изправни. Откъде те ще имат познания за всички тези съоръжения, като всяка година идват нови", заяви лекаря.

Той коментира и как да позвъняваме правилно на спешен телефон 112.

"Когато подаваме сигнал на спешния телефон, трябва да съобщим името си и локацията. Никога не затваряме първи телефона, може диспечерите да имат въпроси. Във всеки център на спешна помощ има човек, който когато чуе същността на инцидента, може да прати повече от един екип по своя преценка" заключи той.