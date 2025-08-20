Концесионер на плажа: Всички въжета и колани са от най-модерна високотехнологична изработка, изпитани при екстремни условия

"Нивото на безопасност при водните атракциони е много високо. Всичките въжета са от най-модерна високотехнологична изработка. Коланите са от материя, която е изпитана при екстремни условия. Те се ползват и от катерачи в планините и за направата на бронежилетки. Това разказа по Би Ти Ви концесионерът на плажа в Крайморие Николай Димитров.

"Моска администрация контролира дейността на плажа, както и Министерството на туризма", разказа още той, като обясни, че са по няколко на сезон и са много обективни.

"Работим от дълги години, имаме голям опит при работата и безопасността. Никой колега няма да качи на парашут, банан или друг атракцион, без да е направил инструктаж. Никой не би си сложил главата в торбата", каза още концесионерът.