Правиш си сам ЕКГ у дома, телефонът предава даннит...

800 лв. глоба платил шофьор за 218 км в час по "Тракия"

Толкамерите ще засичат средна скорост на движението.

800 лв. глоба е била наложена на шофьор засечен от тол камерите да кара по магистрала "Тракия" със средна скорост от 218 км в час. Глобата вече била платена.

Това съобщи комисар Димитър Кикьов от пътна полиция в Сливен пред Нова телевизия. Именно в техния участък от магистралата бе засечено това нарушение.

За случая с летящата с 218 км в час кола бе съобщено във вторник. През последните дни са засечени над 200 нарушения на скоростта и движение в аварийната лента по автомагистрала "Тракия", съобщиха от полицията в Сливен.

