Летящият убиец Виктор глобен за превишена скорост още преди да има книжка

Виктор Илиев, който влетя с ауди в автобус на градския транспорт в София и уби човек, е глобяван за скорост още преди да има шофьорска книжка.

Това показват отговори на СДВР до Нова телевизия.

Кола, която е собственост на Виктор Илиев, е била засечена на 6 октомври със 168 километра в час на 105-ия километър на магистрала "Тракия". Фишът му е издаден като собственик на автомобила, а не като водач. Връчен му е през февруари при проверка, гласи отговорът на СДВР.

"Теоретично излиза, че той е карал. Връчен му е като на собственик и не е посочил друг водач. Но в този момент той няма книжка", коментира адвокат Илия Тодоров. Според него тогава МВР е трябвало да му вземе номерата, след като не е посочил кой е карал автомобила. А снемането на номера е наказание за неправоспособен водач.

Често пъти това се ползва за прикриване на истинския нарушител, посочи адвокатът. Разрушения градски автобус след зверската катастрофа, при която 21-годишния Виктор Илиев се вряза с ауди в превозното средство Снимка: Йордан Симеонов Виктор се вряза в прозорците на градски автобус Снимка: Фейсбук/ Виктор Димчев

В нощта на 16 срещу 17 август 21-годишният Виктор Илиев се заби в автобус на нощния транспорт в София. Управляваното от него ауди излетя от пътя и се заби в стъклата на автобуса. При катастрофата загина лекарят Иса Али, бяха ранени шофьорът и кондукторът на автобуса от линията на нощния градски транспорт, пострадаха и двете спътнички на Илиев.

Преди катастрофата, при която уби д-р Иса Али, 21-годишният Виктор Илиев е въртял гуми на завоите, минавал е само на червено и е карал със скорост между 170 и 200 км/ч.

Това са разказали пред разследващите Севда Крумова и Емил Емилов, които са били в колата на обвиняемия, стана ясно от определението на Софийския градски съд, с което Илиев остава за постоянно в ареста.

Както стана ясно, Виктор Илиев е глобяван 14 пъти за кратките две седмици, в които има шофьорска книжка.