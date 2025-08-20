Майката на загиналото дете: Държаха ме горе, крещях да насоча къде падна детето, а лодката тръгна в друга посока

Виждаше се разплетеният колан - скъсан и висят конци, опитах да разкопчая моя и да го стигна, но не успях, плаче Мария

Категорична е, че не е имало никакъв инструктаж

Първата линейка доста закъсня, втората - още повече, казва жената

"Аз се опитах да се откопча, за да мога да сляза при него, защото той беше сам долу и никой нищо не правеше. Лодката стоя, стоя, мен ме държаха във въздуха и аз крещя отгоре, нищо не мога да направя. Лодката тръгна в обратната посока, тя не знаеше къде е детето. Аз стоях горе, дойде един джет и го взеха детето. След като ме свалиха, исках да ме закарат там или да звънна да знам какво е състоянието на детето."

Този разтърсващ разказ направи, плачейки, Мария Данева - майката майката на 8-годишния Иван, загинал при парасейлинг. Не успяла да откачи своя колан и да последва детето си.

"Лекарката, която беше на плажа, се опита да направи всичко възможно. Аз стоях при нея през цялото време да помагам, докато дойде линейката, защото тя доста закъсня. После казаха, че трябва да дойде реанимационна линейка, но тя се забави още повече", продължи майката в разказа си пред Би Ти Ви.

"От три години само ги гледа и им се радва. И всяка година ни моли да го качим. Миналата, по-миналата година говорихме, че още е мъничък, въпреки че там пише от 3 години нагоре. И би трябвало да е безопасно", обясни Мария Данева. Семейството ходело на същото място в Несебър, откакто синът й се родил.

"Чакаше ги първия ден от почивката, втория ги нямаше и като ги видя на третия ден и тича и се радва. Отидохме и нищо, нито инструктаж се проведе. Качиха ни на лодката и като ни издигнаха нагоре, на каква височина не мога да кажа, но бяхме доста нагоре, не знам на колко метра. Постояхме малко горе, той разглеждаше.

Беше суперизпълнително дете. Като му кажеш не мърдай и той стои и не мърда. Държеше се и само си въртеше очичките, за да разгледа и да се радва колко е красиво и че най-после е горе, колко е хубаво морето и как ще ходим до Слънчев бряг вечерта. Само се чува за стотна от секундата едно так-так и се скъсаха коланите на детето. Виждаше се част от колана и някакви конци отдолу. Разплетен, скъсан. Той въобще не се задържа горе, той полита и пада. Никой не прави нищо долу", продължи, плачейки, жената.

На мене никой не ми се е представил или са ми дали да подписвам, да ми каже фирма или имена, за да видя някакъв документ. Нито ни е поведен инструктаж, нито сме подписвали каквото и да е. По принцип съм видяла в сайта, че е подходящо за деца над 3 години за едно преживяване, при което съм решила, че е вече на 8 и е достатъчно голям, казва Мария.

„Моето дете го няма. Каква е справедливостта? Никой не може да ми го върне. Просто искам да се знае това, което се е случило", обясни още жената.