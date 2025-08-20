Председател на КНСБ по Спешна помощ: Всяка една линейка е достатъчно оборудвана

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Всяка една линейка има нужната апаратура за поддържане на жизнените показатели на пациента до пристигането му в болнична структура. Това заяви Стойка Вълкова, председател на КНСБ по Спешна помощ пред БНТ.

Тя коментира твърденията на очевидци, че е имало проблем с линейката и спешната медицинска помощ, която е била оказана на място на детето, загинало при падане с парашут в Несебър.

Тази информация беше опровергана и отхвърлена от Министерството на здравеопазването, което въпреки това е разпоредило проверка във филиала на Спешната помощ в Бургас.

Курортите по Южното Черноморие се обслужват от шест морски филиала, разположени по протежение на 130 км – от Обзор до Царево. На спешните медици им помагат и структурите на извънболничната помощ по морето. По принцип лятото е много напрегнат период за спешните медици, тъй като имат много работа.

"Натовареността е изключително голяма. Отпуските ни са сведени до минимум, по морските филиали задължително даваме извънреден труд, с цел да покрием нуждите от здравна грижа", обясни Вълкова.

Според нея екипите, които обслужват Южното Черноморие, са достатъчно. Тя уточни, че линейките на Спешна медицинска помощ са оборудвани по един и същи начин.

На въпроса колко тежки случаи могат да се поемат, тя поясни, че случаите се разпределят по триаж, като най-тежките са приоритет.

„Всяка една линейка е оборудвана с дефибрилатор, аспирационна система, апарат за механична вентилация, ЕКГ апарат, носилки, шини, кислородна инсталация. Дори е оборудвана с отделна спешна чанта с набор за водене на раждане", посочи още Вълкова.