Заради колоездачна обиколка ограничават движението по Подбалканския път от разклона за с. Мирково до Челопеч

Заради колоездачна обиколка днес от 14:15 до 16:40 ч. временно ще бъде ограничено движението по Подбалканския път в участъка от разклона за с. Мирково до Челопеч, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Поетапно ще се ограничава движението по път I-6 София – Карлово (Подбалканския път) в 9-километровия участък от разклона за с. Мирково до с. Челопеч. Автомобилите ще изчакват на място преминаването на колоездачите, след което движението ще бъде пропуснато. Трафикът ще се регулира от екипи на „Пътна полиция".

От АПИ апелират шофьорите да пътуват внимателно, да следват стриктно поставената пътна сигнализация, да спазват дистанция и да не предприемат рискови изпреварвания, застрашаващи безопасността на останалите пътуващи. Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка и зимното поддържане на републиканската мрежа от сайта на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

Миналата седмица председателят на Българска федерация колоездене (БФК) Евгений Балев предаде управлението на своя заместник Александър Алексиев. Балев направи изявление, от което стана известно, че наложеното му наказание от Международния колоездачен съюз ще бъде обжалвано. Управителния съвет взе решение заместник-председателя Александър Алексиев да поеме работата по всички текущи оперативни въпроси, включително свързаните с организацията на тазгодишната колоездачна обиколка на България.