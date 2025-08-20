Антония Цокова остава начело на ОУ "Яне Сандански" в Пловдив

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

За 17 други учебни заведения в Пловдив и областта също има избрани директори

Антония Цокова, досегашна изпълняваща длъжността директор на ОУ „Яне Сандански" в пловдивския квартал „Кючук Париж", остава на поста си. Това стана ясно след проведения конкурс от Регионалното управление на образованието в Пловдив. Цокова отказа коментар, но потвърди пред „24 часа", че ще продължи да ръководи училището.

Конкурсът обхвана 26 учебни заведения в града и областта. За три от тях нямаше нито един желаещ да ги оглави, но пък за 17 други училища в региона вече има избрани нови директори.

Ростислав Копринков, който досега беше начело на СУ „Св. Софроний Врачански" в квартал "Тракия", продължава на ръководната позиция. Нов директор встъпва в ОУ „Гео Милев" в Пловдив – това е Блага Стойчева. Елена Сарафова ще поеме управлението на СУ „Св. Константин-Кирил Философ" в Пловдив, а Професионалната гимназия по машиностроене ще бъде оглавена от Татяна Димитрова-Славова.

В още 12 училища в региона също са назначени директори, като част от тях запазват досегашните си длъжности. Силвия Тонева остава начело на училището в Поповица, а в СУ „Отец Паисий" в Куклен директорският пост ще бъде поет от досегашната заместничка Пенка Кръстева.

Йорданка Червенкова запазва ръководството на училището в село Костиево, а в СУ „Васил Левски" в Карлово, също остава настоящата директорка Димитрия Каралова.

Основното училище в Стрелци ще има нов ръководител – Красимира Попова. Досегашната директорка Христина Авкова ще поеме СУ „Христо Смирненски" в Брезово.