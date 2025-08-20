ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пребитият до смърт в Генерал Тошево бил фотограф, убит е след забележка за силен шум

Юмрук СНИМКА: PIXABAY

67-годишният фотограф Динко Иванов Георгиев от Генерал Тошево е починал след конфликт, предизвикан от забележка за силен шум, съобщава pronewsdobrich.bg.

Инцидентът станал на 13 август около 22 ч., когато съпругата на Георгиев направила забележка на група съседи, които пушели наргилета и говорели шумно. Вместо да се съобразят, компанията реагирала грубо, което принудило Динко Георгиев и синът му Ивайло да излязат и да я защитят. Тогава срещу тях се изправили 7-8 души и избухнал бой. По думите на сина му, възрастният мъж бил съборен на земята и останал в безсъзнание.

На място били повикани полиция и екип на „Спешна помощ", но по-късно било установено, че Георгиев вече е починал. Той е работил като фоторепортер във вестник „Добруджански глас" и е имал собствено фотографско ателие.

Динко Георгиев ще бъде погребан днес, а вчера Районният съд в Генерал Тошево наложи мярка за неотклонение „задържане под стража" на обвиняемия за убийството му.

