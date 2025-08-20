Оперираха шофьора на автобуса от катастрофата с Виктор Илиев

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Оперираха мъжа, пострадал в тежката катастрофа между аудито на Виктор Илиев и автобус на градския транспорт в София. Това съобщиха от пресцентъра на болница "Пирогов".

По време на операцията травматолозите поставили вътрешна фиксация в единия долен крайник. 65-годишният пациент остава за лечение в университетската болница, съобщават от лечебното заведение.

Тежката катастрофа стана на 15 август, малко преди 2 часа след полунощ, на кръстовището на столичните булеварди „Възкресение" и „Константин Величков". При инцидента пострадаха шестима души – двамата шофьори и четирима пътници от двете превозни средства.

В аудито, управлявано от 21-годишния Виктор Илиев, са пътували още две жени и един мъж – единственият оцелял с леки травми. При зверската катастрофа загина уважаваният лекар от сирийски произход д-р Иса Али.