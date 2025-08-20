Бивш екоминистър обвини строителството на Балкански поток за безводието в Плевен

Сега кризата за трета поредна година е в Плевен и изведнъж са се сетили политиците - "не можем ли да направим извънредно заседание". Нито заседанието, нито комисията ще дадат вода на плевенчани. Това заяви бившият министър на околната среда и водите Емил Димитров – Ревизоро. Той беше част от третото правителство на Бойко Борисов.

Ревизоро обясни, че, когато се е правил "Балкански поток", при няколко от реките е трябвало да се мине отдолу с наклонено насочено сондиране, за да се замажат стените и да може като се извади сондата, да се промуши тръбата, в която после да бъде сложен газопроводът.

"В Плевен, в река Вит, след Садовец, излиза водата в подземния пласт. Това трябваше да го знаят. Тръгвайки да правят тръбата отдолу, стигат до водното тяло и те не могат да изградят системата. Спира се и решават да променят проекта. Отравят водата на Плевен, спират я. Губи се водата в най-долния пласт. Тръгват да правят траншеен способ. Газопроводът мина, но цялата подпочвена вода изчезна. Унищожиха водоизточника", разказа Димитров.

По думите му е трябвало да се направят нови сондажи.

"Никъде около Плевен в момента няма вода. Реката е пресъхнала. От язовир Горни Дъбник навремето е изграден водопровод за Плевен. Вместо тази вода да я разхищават, да бяха сложили модул за очистване, хлориране, и Плевен щеше да има вода за две години напред", каза бившият министър на околната среда и водите пред Bulgaria ON AIR.

Според Емил Димитров управляващите три години са крили информацията, докато не е намаляла водата.

"От Горни Дъбник е изграден водопроводът до същите увредени сондажи. По действащата тръба може да се сложи модул за очистване и утаител", уточни той.

"Ще стане както в Перник. Направиха нов водопровод, той работи само 40 дни. Направиха магистрала и се оказа, че е абсолютно безсмислена инвестиция и водата дойде от язовира", добави Димитров.

Според него "всичко се прави за едни пари, които трябва да се усвоят".

"Искат да въведат извънредно положение, за да може без обществени поръчки да се харчат пари. Само водата в Горни Дъбник може да се ползва. Всичко друго е лъжа. Плевен има много повече нужда от вода, отколкото Търново. Водата, която е налична в момента, може да стигне с всички загуби и в Плевен да няма режим", на мнение е бившият екоминистър.

Димитров смята, че докато не пуснат от язовир Горни Дъбник пречистена вода, плевенчани няма да имат вода за в бъдеще.

"ГЕРБ дължи на Плевен възстановяване на водата, която им взеха, и ГЕРБ трябва да се извини на Плевен. Плевенчани не са длъжни да страдат заради други", призова бившият министър на околната среда и водите.