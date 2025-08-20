ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бразилски вратар счупи рекорда на легендарния Питъ...

Времето София 24° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21140868 www.24chasa.bg

Росен Желязков: Правим кризисен щаб в Плевен, за да се справим спешно с безводието (Видео)

Албена Арабаджиева

[email protected]

Цветелина Стефанова

[email protected]

2776
Премиерът нареди да се създаде кризисен щаб за безводието в Плевен. Снимка: Румяна Тонева

Общината ще преразгледа всичките си предложения по инвестиционната си програма, за да преструктурира тези предложения и да ги насочи към изграждане на ВиК система. Това каза преди заседанието на министерския съвет премиерът Росен Желязков.

Правителството поема ангажимент за административен и финансов ресурс за преодоляването на десетилетните водни загуби. ВиК холдингът, ВиК операторът и общината бързо да започнат ремонти на най-проблемните участъци и да предложат нови водоизточници, нареди Желязков. 

Той е възложил на областният управител да свика кризисен щаб, да се командироват експерти ня място и да му се докладва всяка седмица. 

Снимка: Румяна Тонева

Освен това иска да се работи и приоритетно за изграждането на язовир Черни Осъм, за пречиствателна станция, водноелектрическа централа и довеждащ водопровод. 

Премиерът нареди да се създаде кризисен щаб за безводието в Плевен.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини