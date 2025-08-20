Росен Желязков: Правим кризисен щаб в Плевен, за да се справим спешно с безводието (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Общината ще преразгледа всичките си предложения по инвестиционната си програма, за да преструктурира тези предложения и да ги насочи към изграждане на ВиК система. Това каза преди заседанието на министерския съвет премиерът Росен Желязков.

Правителството поема ангажимент за административен и финансов ресурс за преодоляването на десетилетните водни загуби. ВиК холдингът, ВиК операторът и общината бързо да започнат ремонти на най-проблемните участъци и да предложат нови водоизточници, нареди Желязков.

Той е възложил на областният управител да свика кризисен щаб, да се командироват експерти ня място и да му се докладва всяка седмица.

Снимка: Румяна Тонева

Освен това иска да се работи и приоритетно за изграждането на язовир Черни Осъм, за пречиствателна станция, водноелектрическа централа и довеждащ водопровод.