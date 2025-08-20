Правителството е съгласно ген. Емил Тонев отново да е шеф на НСО

Депутатите сами да решат нужни ли са законови промени за важни назначения, защото Радев още бави съгласуването на имената за главен секретар на МВР, шеф на ДАНС и посланици

Правителството отново ще назначи генерал-майор Емил Тонев за шеф на НСО. То ще се съобрази с предложението на президента Румен Радев.

"Днес внесох предложение в Министерския съвет за преназначаване на ген. Емил Тонев за шеф на НСО за нов период. Това съгласие е искано от президента и част от процедурата за съгласуване. Министерски съвет ще изпълни този ангажимент, защото е воден от разбирането, че трябва да партнира на останалите институции по отношение на конституционно установените задължения". Това каза премиерът Росен Желязков преди заседанието на правителството.

По въпроси, свързани с вътрешния ред и националната сигурност, където конституционните правомощия са вменени на правителството - не виждаме подобен подход. Редица месеци нашите съгласувателни писма не получават друг коментар, освен че това ще бъде разгледано по-натътък, каза още Желязков. Той визира назначенията на главен секретар на МВР, шеф на ДАНС и посланици.

Желязков бе категоричен, че правителството няма да поиска законодателни промени за назначаването им, въпреки че може да го направи.

Много от нас сме се явявали в парламента, за да отговаряме на въпроси какво става с назначенията на шефовете на тези служби, каза Желязков. Обясни обаче, че депутатите сами могат да направят такива законови поправки, за да се възстанови балансът. И припомни, че в тези служби в момента има временно изпълняващи функциите шефове. Без да влизаме в конституционните правомощия на държавния глава, но парламентът да се произнесе дали правовият ред може да търпи липсата на титуляри и временното изпълнение да се превърне не във временно, а в правило, каза Желязков. И помоли министрите да го подкрепят и днес да дадат съгласие президентът да издаде указ за назначаването на ген. Тонев.