Бразилски вратар счупи рекорда на легендарния Питъ...

Синът на убитата в Първомай бил вкъщи по време на нападението, събудил се от кучешки лай и открил майка си мъртва (Видео)

Никола Михайлов

Окръжният прокурор на Пловдив Ваня Христева даде подробности за убийството на третия ден от станалото. В брифинга взе участие и шефът на ГДНП Захари Васков. Снимка: Никола Михайлов

Извършителят е направил частични самопризнания

18-годишният син на убитата в Първомай Димитрина Грозева е бил в къщата по време на нападението, но е спял. Събудил се от кучешки лай и открил майка си мъртва с прободна рана в областта на шията. Тялото било в антрето до банята. Това съобщи окръжният прокурор на Пловдив Ваня Христева. Досега се смяташе, че жената е била сама в дома си.

Установено е, че извършителят на убийството е влязъл в къщата около 4,20 часа на 18 август, прескачайки оградата. Димитрина Грозева се събудила и отворила входната врата, при което извършителят е бил отпред, влязъл вътре и й нанесъл удар с нож в областта на шията. Тя е починала на място от остра кръвозагуба. Напуснал е веднага, прескачайки отново оградата и се отправил към покрайнините на Първомай, където оставил колата си. Качил се и потеглил към София.

Към 4,30 синът на жертвата - 18-годишният Атанас, се събудил от кучешки лай и се натъкнал на страшната гледка. Според Ваня Христева мотивът за престъплението е личен. 21-годишният младеж, родом от Варна, е посещавал в началото на годината дома на жертвата.

Той е бил приятел на дъщерята на Димитрина Грозева Йоана, която прекратила отношенията си с него, които били за няколко месеца и се разделили. Във фаталната нощ момичето било в София.

Извършителят е бил със специални дрехи и маска, които са намерени в общежитието в Студентския град, където той е живеел, съобщи наблюдаващият прокурор Дилян Пинчев. Той добави, че ще бъде изготвен психопрофил на задържания, ще бъде назначена и съдебно-психиатрична експертиза. До този момент арестуваният за убийството младеж няма криминални прояви. Направил е частични самопризнания. Първоначално е отказвал да дава информация. Предстои да се изследва имал ли е страст към оръжия.

Обвинен е в умишлено убийство, за което законът предвижда от 10 до 20 години затвор. На този етап версията за обир е изключена.

