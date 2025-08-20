ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бразилски вратар счупи рекорда на легендарния Питъ...

Времето София 24° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21140956 www.24chasa.bg

Смениха шефа на "Пътна полиция" в Кюстендил

Тони Маскръчка

1572
Радослав Боюклийски.

Шефът на "Пътна полиция" в ОДМВР - Кюстендил е сменен, но от пресцентъра не посочват причините.

Със заповед на главния секретар на МВР ст. инспектор Радослав Боюклийски, досегашен началник на сектор ПП е преназначен на длъжността началник на Полицейския участък – Невестино, към РУ Кюстендил. Досегашният  началникът на участъка ст. инспектор Емануил Найденски е преназначен на длъжността началник група ТП и КОС към отдел " Охранителна полиция" на ОДМВР.

Функциите на началник сектор „Пътна полиция"- ОДМВР, ще изпълнява ст. инспектор Георги Велинов, който е началник на група в сектора.

Радослав Боюклийски.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини