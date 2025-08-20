Смениха шефа на "Пътна полиция" в Кюстендил

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Шефът на "Пътна полиция" в ОДМВР - Кюстендил е сменен, но от пресцентъра не посочват причините.

Със заповед на главния секретар на МВР ст. инспектор Радослав Боюклийски, досегашен началник на сектор ПП е преназначен на длъжността началник на Полицейския участък – Невестино, към РУ Кюстендил. Досегашният началникът на участъка ст. инспектор Емануил Найденски е преназначен на длъжността началник група ТП и КОС към отдел " Охранителна полиция" на ОДМВР.

Функциите на началник сектор „Пътна полиция"- ОДМВР, ще изпълнява ст. инспектор Георги Велинов, който е началник на група в сектора.



