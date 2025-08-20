Въоръжен мъж нахлу в дома на шефа на приюта за животни в Благоевград

Пиян и въоръжен мъж е нахлул в дома на управителката на общинския приют за бездомни животни в Благоевград Ирена Везенкова. За случая съобщи Везенкова във фейсбук и публикува запис от видеокамера. Това е станало на 16 август около 21 ч. Нападателят влязъл в дома с пистолет, удрял съпруга на Везенкова по главата пред очите на детето им. Тя се обадила на тел. 112 и пристигнал полицейски патрул. Пострадалият мъж с рана на главата е откаран в Спешното отделение на болницата, където след скенера се установява мозъчно сътресение и се наложило да бъде хоспитализиран. Везенкова твърди че нападателят е бил задържан за един час във Второ РУ и освободен. "Кой реши, че този потенциален убиец трябва да бъде пуснат и направен ли му е тест за алкохол, защото той вонеше на алкохол предстои да разберем. Кой позволява да се притежава оръжие от неуравновесен човек???", пита Везенкова.

От полицията обясниха, че инцидентът е станал във вилната зона на с. Железница и случаят е междусъседски скандал заради кучета. Везенкова е подала жалба, снети са й обяснения, както и от нападателя. Районна прокуратура извършва проверка и ще се изяснява дали мъжът на записите от камерата е имал оръжие и какво е то.