ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бразилски вратар счупи рекорда на легендарния Питъ...

Времето София 24° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21141029 www.24chasa.bg

Въоръжен мъж нахлу в дома на шефа на приюта за животни в Благоевград

Тони Маскръчка

2704
Мъж нахлул с пистолет в дома на директорката на приюта за бездомни животни в Благоевград. СНИМКА: Фейсбук Ирена Везенкова

Пиян и въоръжен мъж е нахлул в дома на управителката на общинския приют за бездомни животни в Благоевград Ирена Везенкова. За случая съобщи Везенкова във фейсбук и публикува запис от видеокамера. Това е станало на 16 август около 21 ч. Нападателят влязъл в дома с пистолет, удрял съпруга на Везенкова по главата пред очите на детето им. Тя се обадила на тел. 112 и пристигнал полицейски патрул. Пострадалият мъж с рана на главата е откаран в  Спешното отделение на болницата, където след скенера се установява мозъчно сътресение и се наложило да бъде хоспитализиран.  Везенкова твърди че нападателят е бил задържан за един час във Второ РУ и освободен. "Кой реши, че този потенциален убиец трябва да бъде пуснат и направен ли му е тест за алкохол, защото той вонеше на алкохол предстои да разберем. Кой позволява да се притежава оръжие от неуравновесен човек???", пита Везенкова.

От полицията обясниха, че инцидентът е станал във вилната зона на с. Железница и случаят е междусъседски скандал заради кучета. Везенкова е подала жалба, снети са й обяснения, както и от нападателя. Районна прокуратура извършва проверка и ще се изяснява дали мъжът на записите от камерата е имал оръжие и какво е то.

Мъж нахлул с пистолет в дома на директорката на приюта за бездомни животни в Благоевград. СНИМКА: Фейсбук Ирена Везенкова

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини