Росен Желязков нареди законови промени при екстремните атракции преди края на сезона

Премиерът Росен Желязков поиска законови промени при екстремните атракции още преди края на летния сезон.

Трагедията в Несебър, при която загина дете, ни кара да не стоим безучастни и равнодушни по темата какви могат да бъдат ангажиментите на власти по отношение на регулиране на тези процеси, каза премиерът преди заседанието на Министерския съвет.

Възложи на ресорните министри и агенции да направят анализи и предложения за нова регулация.

Инцидент като този показа, че дори за високо рискови дейности, които изискват по-висока степен на самоконтрол и грижа от самите оператори на съоръжения, държавата трябва да предприеме действия по начална превенция за безопасността и намаляване на риска и последващ контрол. Това се отнася за атракции, които са не само по вода, но и по въздух и суша, каза още той.