Росен Желязков нареди законови промени при екстремните атракции преди края на сезона

Цветелина Стефанова

Албена Арабаджиева

2248
Росен Желязков иска и спешни промени за контрол на атракциите. Снимка: Румяна Тонева

Премиерът Росен Желязков поиска законови промени при екстремните атракции още преди края на летния сезон. 

Трагедията в Несебър, при която загина дете, ни кара да не стоим безучастни и равнодушни по темата  какви могат да бъдат ангажиментите на власти по отношение на регулиране на тези процеси, каза премиерът преди заседанието на Министерския съвет. 

Възложи на ресорните министри и агенции да направят анализи и предложения за нова регулация.

Инцидент като този показа, че дори за високо рискови дейности, които изискват по-висока степен на самоконтрол и грижа от самите оператори на съоръжения, държавата трябва да предприеме действия по начална превенция за безопасността и намаляване на риска и последващ контрол. Това се отнася за атракции, които са не само по вода, но и по въздух и суша, каза още той.  

Министърът на туризмът Мирослав Боршош още вчера започна да работи по законодателни промени заедно с колегата си от спортното министерство Иван Пешев.
Заседание на Министерски съвет
