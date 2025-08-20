Бивш футболист падна от терасата си и загина на място в Свищов, сградата била с прекъснато саниране

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

80-годишен бивш футболист падна от необезопасената си тераса и загина на място. Това се случи вследствие на прекъснато саниране в Свищов.

Вместо безплатно саниране - 126 семейства заживяха в блок на ужасите в Свищов. Балконите им са напълно открити, с изрязани парапети.

"Туй е престъпление, престъпление. Може ли да развалиш една тераса и да не я правиш", заяви гражданин.

"Едно невнимание и мога да падна долу", коментира друг пред БНТ.

Санирането на един от най-старите блокове в Свищов започва през май. Строителите изрязали парапетите на балконите, смъкнали климатиците, вдигнали скеле пред входовете и спрели да работят, защото свършили парите, разказват хората от блока. Не смеят да отворят вратите на балконите си, за да не последват съдбата на съседа си.

"Ако не е била изрязана терасата, е щяло, ако нещо му е станало, поне да е паднал на терасата, може би е щял да се спаси", коментира Мария Николаева.

80-годишният Станимир Блажев също едва не паднал от балкона, докато простира.

"Щях да падна долу и се хванах за шкафчето. Развалиха ги, продадоха железата на отпадъци, вземаха парите, ние стоим тука на открито", разказва мъжът.

След инцидента работници поставили дъски на терасите. Закрепили ги с тел.

"Трябваше да падне човек да умре, че тогаз да наслагат тия боклуци".

Терасата на Маринела обаче още не е обезопасена. Поставила е камери във всяка стая, за да следи четирите си деца.

"Много ме е страх. Едно мое невнимание и той, както е мъничък, знам ли какво може да стане. Ако знаех, че ще ни оставят без тераса, нямаше да им дам да я бутнат".

При всеки дъжд хората подлагат легени и кофи, за да спасят домовете си от наводнение.

"Те разбиха всичко, у дома тече навсякъде, вода и чудо, мизерия. Водата влиза вътре между изолацията и стената , няма къде да избие", казва Снежинка Алексиева.

След трагичния инцидент в блока Община Свищов издава заповед всички дейности да се прекратят, докато не се обезопаси обектът.

"Надзорът също е издал предписания към фирмата изпълнител, не бягаме от отговорност. Това, което се изисква от нас като представяне на документи, е предоставено на разследващите органи. Съгласно Закона за устройство на територията това е строителна площадка и всички трябва да се съобразяваме", обясни Генчо Генчев – кмет на Свищов.

Блокът ще бъде саниран в срок, независимо дали се бавят плащанията, заяви кметът Генчев.

"Естествено е фирмата да изпитва затруднение, но от миналата седмица започнаха междинните плащания и трансферите към съответните изпълнители. Това са европейски средства и не можем с лека ръка предоставяш един документ и получаваш насреща. Не, това се проверява абсолютно детайлно".

В момента в Свищов се санират 19 блока, пет от тях са завършени. Срокът за довършването на останалите сгради е март догодина.