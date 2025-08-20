Дрогиран шофьор на товарен камион влиза в затвора за 5 месеца

Дрогиран шофьор ще лежи в затвора 5 месеца.

Районен съд Дупница одобри споразумение и определи наказание „лишаване от свобода" за срок от 5 месеца, което да се изтърпи при първоначален „общ" режим по отношение на подсъдим, който се призна за виновен в управление на лек автомобил след употреба на наркотични вещества. На подсъдимия е наложено и наказание „Лишаване от право да управлява МПС" за срок от 2 години.

Обвиняемият Л. А., с постоянен адрес в гр. Кюстендил, осъждан, се признава за виновен, че на 25.03.2025 г. около 07:40 часа на главен път Е-079, район на ЗИО, е управлявал товарен автомобил, собственост на фирма след употреба на амфетамин.

На обвиняемия Л. А. е наложено наказание „Лишаване от свобода" за срок от 5 месеца, което да изтърпи при първоначален „общ режим". Той ще плати направените по наказателното производство разноски за експертизи, в общ размер от 803.50 лв.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Съдът указва на обвиняемия Л. А., че има възможност в 7 - дневен срок да плати доброволно дължимите разноски, присъдени в полза на ОДМВР – Кюстендил, в общ размер на 803.50 лв. В случай, че сумата не бъде платена доброволно в указания срок и/или не бъдат представени доказателства за това в деловодството на съда, предстои предприемане на действия за принудителното й събиране, за което обвиняемият дължи допълнителни разноски за водене на изпълнителното производство.