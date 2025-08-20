Митничари откриха близо 245 хил. къса контрабандни цигари на Капитан Андреево

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Митничари на ГКПП "Капитан Андреево" откриха общо 243 800 къса контрабандни цигари при проверки на товарен автомобил и микробус, съобщиха от Агенция "Митници".

При първия осуетен опит на пункта пристига товарен автомобил, управляван от български гражданин. Шофьорът представя редовни документи за превозваната стока – алуминиеви профили, от Турция за България. След анализ на риска превозното средство е насочено за щателна митническа проверка, включително с рентгенова апаратура, при която са отбелязани необичайни плътности в товарното помещение. При последвалата физическа проверка сред декларираната стока и страничните сандъци на полуремаркето са открити 141 800 къса (7090 кутии) цигари без български акцизен бандерол.

При втора митническа проверка на автобус с румънска регистрация са открити контрабандни 103 хиляди къса (5150 кутии) цигари. Тютюневите изделия са били укрити в личния багаж на един от пътниците, който пътувал от Турция за Румъния. На нарушителите са съставени актове по Закона за митниците.

От началото на годината до момента митническите служители на "Капитан Андреево" са задържали близо 26 млн. къса цигари, уточниха от митниците.