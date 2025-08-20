Борисов обеща на митрополит Николай да помогне за довършването на нов храм в Пловдив (Снимки, видео)

Църква трудно се строи, не е като казина и банки, посочи владиката

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пристигна в пловдивския район "Тракия" на строежа на новата църква "Свети Цар Борис". Той целуна ръка на митрополит Николай, а владиката отправи към него поздрав и призив за помощ.

"Бог ще ви възнагради и въздаде. Ние, православните християни, сме ви благодарни за всегдашната подкрепа, която получаваме от вас. В критериите на светата църква легитимен държавник е този, който обича бога и хората", обърна се към Борисов владиката.

И припомни, че преди повече от 30 г. е положен основният камък на този храм и не е имало възможност да бъде довършен. Със съдействието на кмета Костадин Димитров се коригирал проектът, за да се измени в православната архитектура и този храм да бъде трикорабна базилика.

"Без съдействието на държавата няма да можем да се справим сами. А в "Тракия" живеят над 100 000 жители. Тези блокове са направени по времето на комунизма, когато не са строени храмове. Отправяме молба да ни съдействате пред държавата за отпускане на средства, с които да довършим този величествен храм", настоя митрополитът.

Борисов обеща. "В неделя открихме в силистренско село чисто нова църква и хората се радват. За Пловдив отпуснахме средства за три гимназии, Околовръстното шосе ще започне през септември да се работи по разширението му, стадион "Локомотив" върви много добре. Стараем се да има баланс между образование, спорт и наука. Има добра симбиоза между ръководството на общината и държавата", каза лидерът на ГЕРБ.

Той обеща на дядо Николай, че църквата в "Тракия" ще бъде завършена докрай.

"Както е казано, без Господа нищо не можем да направим. Ще направя необходимото да кажа на правителството колко е важно за Пловдив това да се случи", увери Борисов.

Храмът е с площ 1200 кв. м и ще са ни нужни още 2 милиона и 150 000 лева.

"Църква трудно се строи, не е като казина и банки. Хубавите работа мъчно и постепенно се постигат. Вярваме, че с добра воля и с подкрепата на г-н Борисов ще успеем", каза владиката.

Той припомни, че в началото са отпуснати 2 милиона лева, но те не стигат. Води се пълна отчетност.

"Забранил съм да броят в ГЕРБ колко църкви, манастири и обновления са направени в нашите мандати. Бог вижда", каза Борисов. До една година и половина храмът в "Тракия" ще бъде направен и ще го довършите.

Кой вярваше, че в центъра на Кърджали ще направим манастир, попита Борисов.

Преди седмица бил в Юндола, където няма християни. "Но там правим училища, спортни салони, образоваме ги", добави лидерът на ГЕРБ.

След това той посети строежа на стадион "Локомотив" да се запознае докъде е стигнала работата. Кметът Костадин Димитров му обясни подробно.