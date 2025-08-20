ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бразилски вратар счупи рекорда на легендарния Питъ...

Времето София 24° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21141479 www.24chasa.bg

Борисов обеща на митрополит Николай да помогне за довършването на нов храм в Пловдив (Снимки, видео)

24 часа Пловдив онлайн

2872
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов целува ръка на митрополит Николай. Снимка: Никола Михайлов

Църква трудно се строи, не е като казина и банки, посочи владиката

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пристигна в пловдивския район "Тракия" на строежа на новата църква "Свети Цар Борис". Той целуна ръка на митрополит Николай, а владиката отправи към него поздрав и призив за помощ.

"Бог ще ви възнагради и въздаде. Ние, православните християни, сме ви благодарни за всегдашната подкрепа, която получаваме от вас. В критериите на светата църква легитимен държавник е този, който обича бога и хората", обърна се към Борисов владиката.

И припомни, че преди повече от 30 г. е положен основният камък на този храм и не е имало възможност да бъде довършен. Със съдействието на кмета Костадин Димитров се коригирал проектът, за да се измени в православната архитектура и този храм да бъде трикорабна базилика.

"Без съдействието на държавата няма да можем да се справим сами. А в "Тракия" живеят над 100 000 жители. Тези блокове са направени по времето на комунизма, когато не са строени храмове. Отправяме молба да ни съдействате пред държавата за отпускане на средства, с които да довършим този величествен храм", настоя митрополитът.

Борисов обеща. "В неделя открихме в силистренско село чисто нова църква и хората се радват. За Пловдив отпуснахме средства за три гимназии, Околовръстното шосе ще започне през септември да се работи по разширението му, стадион "Локомотив" върви много добре. Стараем се да има баланс между образование, спорт и наука. Има добра симбиоза между ръководството на общината и държавата", каза лидерът на ГЕРБ.

Той обеща на дядо Николай, че църквата в "Тракия" ще бъде завършена докрай.

"Както е казано, без Господа нищо не можем да направим. Ще направя необходимото да кажа на правителството колко е важно за Пловдив това да се случи", увери Борисов.

Храмът е с площ 1200 кв. м и ще са ни нужни още 2 милиона и 150 000 лева.

"Църква трудно се строи, не е като казина и банки. Хубавите работа мъчно и постепенно се постигат. Вярваме, че с добра воля и с подкрепата на г-н Борисов ще успеем", каза владиката.

Той припомни, че в началото са отпуснати 2 милиона лева, но те не стигат. Води се пълна отчетност.

"Забранил съм да броят в ГЕРБ колко църкви, манастири и обновления са направени в нашите мандати. Бог вижда", каза Борисов. До една година и половина храмът в "Тракия" ще бъде направен и ще го довършите.

Кой вярваше, че в центъра на Кърджали ще направим манастир, попита Борисов.

Преди седмица бил в Юндола, където няма християни. "Но там правим училища, спортни салони, образоваме ги", добави лидерът на ГЕРБ.

След това той посети строежа на стадион "Локомотив" да се запознае докъде е стигнала работата. Кметът Костадин Димитров му обясни подробно.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пристигна в Пловдив на строежа на храма "Свети цар Борис".
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пристигна в Пловдив на строежа на храма "Свети цар Борис". Снимка: Никола Михайлов
Кметът Костадин Димитров посрещна Бойко Борисов в Пловдив.
Кметът Костадин Димитров посрещна Бойко Борисов в Пловдив. Снимка: Никола Михайлов
Общинският съветник Димитър Колев се ръкува с Бойко Борисов.
Общинският съветник Димитър Колев се ръкува с Бойко Борисов. Снимка: Никола Михайлов
Борисов обеща подкрепа на митрополит Николай за довършване на храма.
Борисов обеща подкрепа на митрополит Николай за довършване на храма.
Дядо Николай благодари на Бойко Борисов за съдействието.
Дядо Николай благодари на Бойко Борисов за съдействието. Снимка: Никола Михайлов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов целува ръка на митрополит Николай.
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пристигна в Пловдив на строежа на храма "Свети цар Борис".
Кметът Костадин Димитров посрещна Бойко Борисов в Пловдив.
Общинският съветник Димитър Колев се ръкува с Бойко Борисов.
Борисов обеща подкрепа на митрополит Николай за довършване на храма.
Дядо Николай благодари на Бойко Борисов за съдействието.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини