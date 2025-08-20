Борисов в Пловдив: Президентът Тръмп постигна ювелирна операция, оптимист съм (Видео)

Президентът Тръмп проведе една ювелирна операция, стигна му куражът да заложи авторитета си и да организира среща с Путин. Много тежка среща. След това той много майсторски изигра и срещата със своите най-близки партньори, каквито сме ние, европейските държани и Украйна. Заедно с президента Зеленски направиха доста правилни стъпки и аз съм оптимист.

Това коментира в Пловдив лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

По думите му най-свещеното нещо е животът на човека – това с жертвите и убитите трябва да се прекрати. Добре познавам президента Путин и мисля, че той няма да пропусне да изиграе този изключително важен ход с излизането от изолацията, в която беше оставен в последните години, допълни лидерът на ГЕРБ.

Според него колкото и някои да са подценявали качествата на президента Тръмп, за Борисов той е направил един изключително силен ход, който ако е успешен, ще е така за всички. Ако не успеят, това е лошо за Европа и за нашия регион, каза още Борисов.

Той добави, че между Европа и САЩ е имало тежък разрив, докато се подпише договорът за митата. „Но последните срещи в Белия дом, това, че Тръмп покани там важните хора в Европа и направи няколко срещи с президента Зеленски, той направи едни много голям пакет от съмишленици, които с президента Путин да продължат да разговарят в следващите седмици", заяви Борисов.

Той обясни, че в ГЕРБ не са почивали и не се налага да се готвят за новия политически сезон. Според него хората само се плашат еврото. „Нали виждат, че средствата, които политиците декларират, са в евро. Кое е страшното – да станем като Германия, Франция или Италия?", попита лидерът на ГЕРБ и допълни, че не усеща предварително поскъпване на живота. „Това го казва и статистиката. Мисля, че ползите ще се станат ясни догодина, не само по лихвите на кредитите, които вече се усещат, но и по това, което се случва в държавата", каза още лидерът на ГЕРБ.

Той коментира и водната криза. „Промяната на климата е факт и виждате пожарите по Португалия, Испания Гърция, включително и България. Бог ни пази, че нямаме жертви. Ние сме балансирани откъм вода главно от снеготопене, от това се пълнят язовирите. Тези кратки проливни дъждове не вършат работа. Затова трябват сондажи, каптажи... Аз досега щях да съм направил от Дунава да отива до Каспичан и Разград вода. Милиард и 200 милиона оставих във ВиК сектора преди 5 години и Асен Василев ги взе и ги даде за пенсии. Но аз се надявам, че сега правителството сега ще вземе много спешни решения да се доведе вода, да се изградят сондажи, да се ремонтира ВиК мрежата", каза Борисов.

