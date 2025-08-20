ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кампания как да се обменят левове в евро започва в пощенските станции

Кампания как да се обменят левове в евро започва в пощенските станции. СНИМКА: Pixabay

„Български пощи" съвместно с местните власти започва кампания за информиране на хората за начина на обмяна на левове в евро в пощенските станции, съобщиха от дружеството. Целта е да се запознае населението с начина, по който ще се обменят левове в евро в пощенските станции и да се дадат отговори на въпросите, свързани с обмяната.

Утре от 10:00 ч. в Пенсионерския клуб на село Бели Извор, в област Враца ще бъде организиран първият информационен ден от кампанията с участието на ръководителя на Областна пощенска станция Враца Малинка Михайлова и кмет на село Бели Извор Кирил Илиев.

В "Български пощи" вече се провеждат обучения във връзка с приемането на еврото в България и обмяната на левове в евро в пощенските станции, каза заместник-директорът на дружеството Станимир Белинов миналата седмица.

