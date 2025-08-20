ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пиян с инвалиден скутер катастрофира в Шуменско

"Бърза помощ" СНИМКА: Архив

Мъж на 54 г. от каспичанското село Златна нива пострада при инцидент с акумулаторен инвалиден скутер, управляван от него след употреба на алкохол, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.

Вчера около 19:30 часа в селото мъжът е загубил контрол над управлението на инвалидния скутер и се преобърнал. С техническо средство е измерена 2,48 промила концентрация на алкохол в кръвта му. Взета му е и кръвна проба за химичен анализ.

Мъжът е настанен за лечение в шуменската болница с травми на главата и дясната му ключица. Извършен е оглед. Образувано е досъдебно производство.

