Пиян с инвалиден скутер катастрофира в Шуменско

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мъж на 54 г. от каспичанското село Златна нива пострада при инцидент с акумулаторен инвалиден скутер, управляван от него след употреба на алкохол, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.

Вчера около 19:30 часа в селото мъжът е загубил контрол над управлението на инвалидния скутер и се преобърнал. С техническо средство е измерена 2,48 промила концентрация на алкохол в кръвта му. Взета му е и кръвна проба за химичен анализ.

Мъжът е настанен за лечение в шуменската болница с травми на главата и дясната му ключица. Извършен е оглед. Образувано е досъдебно производство.