Караджов: Няма ясни правила за атрактивните дейности, спешно ще определим кой да ги следи

Годността на морското средство за плаване подлежи на контрол от "Морска администрация", това е записано в наредбата, в която е дефинирана дейността "парасейлинг". За парашута обаче не е дефинирана отговорност. Това обясни министърът на транспорта Гроздан Караджов след заседанието на правителството в сряда.

След инцидента с 8-годишното дете, което загина след падане от парасейлинг в Несебър, правителството е разгледал казуса много подробно. Има пропуски в административната уредба, когато тези дейности се организират по търговски начин, липсва ясна правна аргументация как и на какви технически условия трябва да отговорят, призна Караджов. Затова беше поставена задача министрите на икономика, на спорта и на туризма с прилежащите им агенции - за акредитация, стандартизация и метрология, да изготвят нормативни текстове, които да влезнат спешно в НС. Те ще се отнасят за всички такива дейности - парашути, балони, скок с бънджи, парапланер, делтапланер и други.

Караджов обясни още, че в конкретния случай не е намерил пропуск от страна на "Морска администрация". В началото на сезона е извършена първоначална проверка, на 16 юли и инцидентна проверка на плавателни средство и на капитана за неговата правоспособност, проверен е и центърът за водни дейности. Нито веднъж не са открити нарушения.

Допълнително на 17 юли заедно с Гранична полиция са проверени и каналите за излизане и влизане на такива атракционни, и тук няма нарушения.