Задържаха "полицай", ужилил баби с близо 13 000 лв. в Пазарджик

Криминалисти от РУ-Пазарджик установиха и задържаха мъж, участвал в извършването на телефонни измами. Преди седмица непознат позвънил на стационарен телефон, ползван от 76-годишна жена от областния град. Мъжът се представил за полицейски служител и въвел в заблуждение жертвата си, че води разследване за телефонни измами в града. Поискал пари, които да послужат като примамка за измамниците и пенсионерката се хванала на въдицата.

Тя предоставила в близост до жилището си на непознат за нея човек сумата от 4800 лева. Сходен е и случаят с 88-годишна старица от Пазарджик. В нейния случай тя хвърлила сумата от 8000 лева през балкона на стоящия долу мним полицай, който ги взел и избягал.

С разплитането и на двата случая се захванали екипи от сектор „Криминална полиция" при РУ-Пазарджик. В резултат на усърдна и интензивна работа органите на реда установили, че посредникът прибрал парите и на двете възрастни пазарджиклийки е един и същ.

Станало ясно, че това е 54-годишен жител на видинското село Новоселци. Той е задържан в ареста, а работата по случаите продължава под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.