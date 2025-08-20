Пиян преби майка си в Русе

31-годишен мъж преби 62-годишната си майка в Русе, съобщиха от полицията.
Насилието е станало на 18 август в жилище на ул. "Рига".
Той ѝ е нанесъл побоя след употреба на алкохол.
По случая е образувана преписка.
