Дания иска да премахне ДДС върху книгите, за да на...

Пиян преби майка си в Русе

Юмрук СНИМКА: Архив

31-годишен мъж преби 62-годишната си майка в Русе, съобщиха от полицията.

Насилието е станало на 18 август в жилище на ул. "Рига".

Той ѝ е нанесъл побоя след употреба на алкохол.

По случая е образувана преписка. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

