Седем жалби за щети от кафява мечка върху пчелни кошери в Троянско

Общо седем жалби за нанесени щети от кафява мечка върху пчелни кошери в троянските села Терзийско и Патрешко са постъпили от началото на месеца в Регионалната инспекция по околната среда и водите(РИОСВ) в Плевен, съобщават от инспекцията.

РИОСВ-Плевен е предоставила на двама от собствениците на нападнати от мечка пчелини електропастири за временно и безвъзмездно ползване, с цел предпазване на пчелните кошери от бъдещи набези на мечки, посочват от ведомството.

Оттам напомнят, че при нанесени щети от кафява мечка, ощетеният следва да уведоми РИОСВ-Плевен в деня на откриването на щетата или в първия следващ работен ден. Комисия с представители на няколко институции извършва проверка на място, установява дали щетите са нанесени от кафява мечка или от друго диво животно и съставя констативен протокол.

Когато щетите са от кафява мечка, обезщетения се заплащат от Министерството на околната среда и водите. Ощетените трябва да притежават документи за собственост върху увреденото и/или унищожено имущество, удостоверение за регистрация на животновъден обект и др., както и да са предприели превантивни мерки за защита и опазване на собствеността си.

За да се предотвратят конфликтните ситуации между хората и мечките, следва да бъдат приложени някои предпазни мерки, посочват от РИОСВ – Плевен. Част от тях са свързани с използване на плашещи и отблъскващи средства като елекропастири, мигащи светлини, издаващи шум устройства и др., недопускане нерегламентирано изхвърляне на храни, хранителни отпадъци и умрели животни, плътно затваряне капаците на контейнерите за битови отпадъци. Пашата на домашни животни следва задължително да бъде с пастири и обучени кучета, а в населените места в местообитания на мечки опадалите плодове от овощни дървета да се събират, за да не привличат мечките. Важно е да бъдат обезопасени кошарите при нощуване на домашни животни, селскостопанското имущество, пчелните кошери и овощните дървета в и извън населените места.