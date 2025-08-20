Борисов за трагедията с детето в Несебър: Родителите могат да предотвратяват такива инциденти (Видео)

Лидерът на ГЕРБ отнел тротинетките на своите внуци

Родителите могат да предотвратят инциденти със своите деца. Ще дам пример с мен снощи.

"Като се прибирах от работа, паркирам пред нас и на моите (внуците му явно - б.р.) им взех тротинетките и нямат вече такива. Това разказа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Пловдив по повод инцидента със загиналото дете в Несебър.

"Не виждам каква работа имат малки деца на такива съоръжения. Те не са осъзнати още, не могат и да карат. Така в моето семейство предотвратих инциденти с тротинетки", посочи той. По думите му така можел да се предотврати евентуален инцидент.

"Защото, ако не го бях направил и се случи нещо, вината е моя", каза той.