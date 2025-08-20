Адвокат Мишел Хембъри: Нелегалният хазарт е престъпление, регулацията трябва да навакса развитието на индустрията

Нелегалният хазарт е проблем, който засяга пряко потребителите и държавите, и изисква навременни и категорични действия. В редица страни, сред които и Германия, залагането при нелицензиран оператор не е просто административно нарушение – то се третира като престъпление. Това поставя потребителите в риск не само от финансови загуби, но и от съдебни последици.

Адвокат Мишел Хембъри от кантора Melchers, Хайделберг подчертава в разговор с проф. д-р Андреас Дитше за подкаста iGaming Care, че дигиталната революция е превърнала хазарта в глобална, безгранична индустрия, но регулаторните рамки често изостават. „Не можеш да спреш някого от това да играе някъде“, казва тя, напомняйки, че колкото и да са строги местните закони, потребителите винаги ще търсят нови сайтове, които смятат, че ще им предложат нещо по-интересно, но в повечето случаи те са именно нелегалните онлайн казина.

Хембъри обръща внимание, че динамиката на сектора често води до правни абсурди. В Германия например потребители съдят оператори, за да си върнат загуби от платформи, лицензирани в Малта, но не и в Германия. Тук влиза в сила и т.нар. Законопроект 55 на Малта, който позволява отказ от признаване на чужди съдебни решения, ако те противоречат на местното законодателство. Така дори германски съд да отсъди в полза на потребителя, решението може да остане неизпълнено.

„Това напрежение между националния контрол и реалностите на безграничния дигитален пазар ясно показва, че индустрията се развива, а регулацията трябва да се развива също“, коментира Хембъри. По думите ѝ устойчивото решение е белият пазар да бъде направен по-атрактивен, а черният – ясно обозначен като опасен и носещ наказателна отговорност.

Тя е категорична, че регулацията трябва да балансира три ключови елемента - защита на потребителите чрез създаване на безопасна среда и възможност за разрешаване на спорове, справедливост на пазара чрез насърчаване на лицензираните оператори и ограничаване на нелегалните практики и правна яснота чрез съгласуване на националните закони с принципите на ЕС и свободата на предоставяне на услуги.

Опитът ѝ в сферата на хазартното право показва, че без адаптивни регулаторни рамки и синхрон между държавите, потребителите и операторите ще продължат да се сблъскват с несигурност. А когато индустрията се развива със скоростта на дигиталните технологии, реакцията на държавата трябва да бъде не само адекватна, но и навременна.

„Бъдещето на хазартната индустрия зависи от способността на регулациите да бъдат не просто рестриктивни, а адаптивни и справедливи.“, заключава Мишел Хембъри. В един свят на отворени граници и бърза дигитална трансформация, само чрез съгласувани действия на национално и наднационално ниво може да се гарантира, че безопасността на потребителите и справедливостта на пазара ще вървят ръка за ръка с иновациите, обясни тя.